В мире В Шри-Ланке на автогонках погибли семь зрителей 21 апреля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 + В Шри-Ланке на автогонках погибли семь человек, еще 21 пострадал (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шри-Ланке автомобиль на автогонках сошел с трассы и наехал на толпу зрителей, семь человек погибли, 21 получил ранения. Об этом сообщает ланкийский портал Newsfirst. «Авария произошла на соревнованиях Fox Hill Supercross. Полиция Шри-Ланки подтвердила гибель молодой девушки и шести взрослых, все они скончались от травм. В результате аварии пострадал еще 21 человек», — приводит заявление полиции издание . Портал также сообщает, что расследование обстоятельств трагедии продолжается. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. В этом году на гонки пришли посмотреть более 100 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Шри-Ланке автомобиль на автогонках сошел с трассы и наехал на толпу зрителей, семь человек погибли, 21 получил ранения. Об этом сообщает ланкийский портал Newsfirst. «Авария произошла на соревнованиях Fox Hill Supercross. Полиция Шри-Ланки подтвердила гибель молодой девушки и шести взрослых, все они скончались от травм. В результате аварии пострадал еще 21 человек», — приводит заявление полиции издание. Портал также сообщает, что расследование обстоятельств трагедии продолжается. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. В этом году на гонки пришли посмотреть более 100 тысяч человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям