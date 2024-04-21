В Шри-Ланке на автогонках погибли семь зрителей

В Шри-Ланке автомобиль на автогонках сошел с трассы и наехал на толпу зрителей, семь человек погибли, 21 получил ранения. Об этом сообщает ланкийский портал Newsfirst.
«Авария произошла на соревнованиях Fox Hill Supercross. Полиция Шри-Ланки подтвердила гибель молодой девушки и шести взрослых, все они скончались от травм. В результате аварии пострадал еще 21 человек», — приводит заявление полиции
Портал также сообщает, что расследование обстоятельств трагедии продолжается. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. В этом году на гонки пришли посмотреть более 100 тысяч человек.
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