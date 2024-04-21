В Шри-Ланке на автогонках погибли семь зрителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джи-драйв шоу. Газпромнефть. Гонки. Ралли. Дрифт. Формула1. Челябинск., гонка, шоу, авто, формула1, дым
В Шри-Ланке на автогонках погибли семь человек, еще 21 пострадал (архивное фото) Фото:

В Шри-Ланке автомобиль на автогонках сошел с трассы и наехал на толпу зрителей, семь человек погибли, 21 получил ранения. Об этом сообщает ланкийский портал Newsfirst.

«Авария произошла на соревнованиях Fox Hill Supercross. Полиция Шри-Ланки подтвердила гибель молодой девушки и шести взрослых, все они скончались от травм. В результате аварии пострадал еще 21 человек», — приводит заявление полиции издание.

Портал также сообщает, что расследование обстоятельств трагедии продолжается. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. В этом году на гонки пришли посмотреть более 100 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шри-Ланке автомобиль на автогонках сошел с трассы и наехал на толпу зрителей, семь человек погибли, 21 получил ранения. Об этом сообщает ланкийский портал Newsfirst. «Авария произошла на соревнованиях Fox Hill Supercross. Полиция Шри-Ланки подтвердила гибель молодой девушки и шести взрослых, все они скончались от травм. В результате аварии пострадал еще 21 человек», — приводит заявление полиции издание. Портал также сообщает, что расследование обстоятельств трагедии продолжается. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. В этом году на гонки пришли посмотреть более 100 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...