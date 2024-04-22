В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, бла,  дрон,  stock
Система «Пятница» способна определять оптимальный вариант воздействия на БПЛА Фото:

В РФ создана система защиты важных масштабных объектов от атак дронов — «Пятница». Об этом сообщил разработчик данной системы в интервью.

«Скорее всего, мы представим на „Армии“ (форум „Армия-2024“ пройдет в августе 2024 года) автоматические пулеметные платформы, а также нашу цифровую систему безопасности „Пятница“», — поделился собеседник РИА Новости. По его словам, «Пятница» может «закрыть» масштабные объекты, среди которых и промышленные предприятия, подвергающиеся атакам украинских беспилотников.

Разработчик объяснил, что название системы выбрано в соответствии с днем недели, в который она была придумана. «Пятница» способна определить, какому оптимальному воздействию необходимо подвергнуть БПЛА, чтобы их обезвредить, учитывая различные факторы, отметил он.

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В РФ создана система защиты важных масштабных объектов от атак дронов — «Пятница». Об этом сообщил разработчик данной системы в интервью. «Скорее всего, мы представим на „Армии“ (форум „Армия-2024“ пройдет в августе 2024 года) автоматические пулеметные платформы, а также нашу цифровую систему безопасности „Пятница“», — поделился собеседник РИА Новости. По его словам, «Пятница» может «закрыть» масштабные объекты, среди которых и промышленные предприятия, подвергающиеся атакам украинских беспилотников. Разработчик объяснил, что название системы выбрано в соответствии с днем недели, в который она была придумана. «Пятница» способна определить, какому оптимальному воздействию необходимо подвергнуть БПЛА, чтобы их обезвредить, учитывая различные факторы, отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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