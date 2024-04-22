В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов

22 апреля 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

Система «Пятница» способна определять оптимальный вариант воздействия на БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании В РФ создана система защиты важных масштабных объектов от атак дронов — «Пятница». Об этом сообщил разработчик данной системы в интервью. «Скорее всего, мы представим на „Армии“ (форум „Армия-2024“ пройдет в августе 2024 года) автоматические пулеметные платформы, а также нашу цифровую систему безопасности „Пятница“», — поделился собеседник РИА Новости. По его словам, «Пятница» может «закрыть» масштабные объекты, среди которых и промышленные предприятия, подвергающиеся атакам украинских беспилотников. Разработчик объяснил, что название системы выбрано в соответствии с днем недели, в который она была придумана. «Пятница» способна определить, какому оптимальному воздействию необходимо подвергнуть БПЛА, чтобы их обезвредить, учитывая различные факторы, отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РФ создана система защиты важных масштабных объектов от атак дронов — «Пятница». Об этом сообщил разработчик данной системы в интервью. «Скорее всего, мы представим на „Армии“ (форум „Армия-2024“ пройдет в августе 2024 года) автоматические пулеметные платформы, а также нашу цифровую систему безопасности „Пятница“», — поделился собеседник РИА Новости. По его словам, «Пятница» может «закрыть» масштабные объекты, среди которых и промышленные предприятия, подвергающиеся атакам украинских беспилотников. Разработчик объяснил, что название системы выбрано в соответствии с днем недели, в который она была придумана. «Пятница» способна определить, какому оптимальному воздействию необходимо подвергнуть БПЛА, чтобы их обезвредить, учитывая различные факторы, отметил он.