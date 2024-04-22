Больше трети россиян возьмут невыгодный отпуск в майские праздники

22 апреля 2024 в 08:14 Размер текста - 17 +

37% россиян возьмут два дня отпуска за свой счет, чтобы отдыхать с 28 апреля по 5 мая Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Больше трети россиян (около 37% граждан) возьмут два дня отпуска за свой счет, чтобы отдыхать с 28 апреля по 5 мая. Это следует из исследования Аналитического центра «АльфаСтрахование». Исходя из того, что размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце, брать дополнительные дни отпуска — невыгодно. Новость по теме Майские праздники 2024: как отдыхаем и сколько дней будем работать «Люди по большей части берут незначительные два дня, чтобы в течение недели снять груз накопившихся проблем и заодно решить домашние дела. Влияние такого решения с чисто экономической точки зрения несущественное, но многим даст время на перезагрузку и новое силы на вовлечение в рабочие процессы», — заявила Алиса Безлюдова директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование». Информацию передает « Гезета.ru ». Согласно исследованию Аналитического центра, еще 24% россиян добавят к выходным с 28 по 5 мая 6,7 и 8 число, чтобы получить двухнедельный отпуск. А 22% опрошенных будут работать в привычном режиме. Остальные с выбором не определились. Так как в мае всего 20 рабочих дней и 11 выходных и праздничных, этот месяц не самый выгодный для отпуска. Планирование отдыха в этом месяце может обернуться финансовыми потерями. Ведь чем больше рабочих дней и меньше праздничных, тем выше выплаты отпускных. Выходные в честь Праздника весны и труда будут с 28 апреля по 1 мая, с воскресенья по среду включительно. Также в мае будет еще один четырехдневный период отдыха — с 9 по 12 мая, посвященный Дню Победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Больше трети россиян (около 37% граждан) возьмут два дня отпуска за свой счет, чтобы отдыхать с 28 апреля по 5 мая. Это следует из исследования Аналитического центра «АльфаСтрахование». Исходя из того, что размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце, брать дополнительные дни отпуска — невыгодно. «Люди по большей части берут незначительные два дня, чтобы в течение недели снять груз накопившихся проблем и заодно решить домашние дела. Влияние такого решения с чисто экономической точки зрения несущественное, но многим даст время на перезагрузку и новое силы на вовлечение в рабочие процессы», — заявила Алиса Безлюдова директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование». Информацию передает «Гезета.ru». Согласно исследованию Аналитического центра, еще 24% россиян добавят к выходным с 28 по 5 мая 6,7 и 8 число, чтобы получить двухнедельный отпуск. А 22% опрошенных будут работать в привычном режиме. Остальные с выбором не определились. Так как в мае всего 20 рабочих дней и 11 выходных и праздничных, этот месяц не самый выгодный для отпуска. Планирование отдыха в этом месяце может обернуться финансовыми потерями. Ведь чем больше рабочих дней и меньше праздничных, тем выше выплаты отпускных.