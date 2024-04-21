21 апреля 2024
20 апреля 2024

В ХМАО назначили нового директора «МТС»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мтс, вывеска мтс
Евгений Торгашин стал новым директором филиала «МТС» в ХМАО Фото:

Новым руководителем филиала компании «МТС» в Югре назначен Евгений Торгашин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«ПАО „МТС“ (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о назначении Евгения Торгашина на должность директора филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе. <…> Евгению предстоит продолжить работу по внедрению видеоаналитики, интернета вещей, искусственного интеллекта, облачных технологий на предприятиях, интегрировать сервисы экосистемы в экономику округа», — пояснили в пресс-службе «МТС».

В планы компании также входят повышение безопасности на месторождениях округа, улучшение качества связи в населенных пунктах и внедрение новых технологий. Кроме того, в числе приоритетов — расширение сотрудничества с ведущими предприятиями топливно-энергетического комплекса Югры.

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Новым руководителем филиала компании «МТС» в Югре назначен Евгений Торгашин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «ПАО „МТС“ (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о назначении Евгения Торгашина на должность директора филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе. <…> Евгению предстоит продолжить работу по внедрению видеоаналитики, интернета вещей, искусственного интеллекта, облачных технологий на предприятиях, интегрировать сервисы экосистемы в экономику округа», — пояснили в пресс-службе «МТС». В планы компании также входят повышение безопасности на месторождениях округа, улучшение качества связи в населенных пунктах и внедрение новых технологий. Кроме того, в числе приоритетов — расширение сотрудничества с ведущими предприятиями топливно-энергетического комплекса Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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