В ХМАО назначили нового директора «МТС»

Новым руководителем филиала компании «МТС» в Югре назначен Евгений Торгашин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«ПАО „МТС“ (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о назначении Евгения Торгашина на должность директора филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе. <…> Евгению предстоит продолжить работу по внедрению видеоаналитики, интернета вещей, искусственного интеллекта, облачных технологий на предприятиях, интегрировать сервисы экосистемы в экономику округа», — пояснили в пресс-службе «МТС».
В планы компании также входят повышение безопасности на месторождениях округа, улучшение качества связи в населенных пунктах и внедрение новых технологий. Кроме того, в числе приоритетов — расширение сотрудничества с ведущими предприятиями топливно-энергетического комплекса Югры.
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