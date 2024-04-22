В Кургане обсуждают уход основного вратаря ХК «Зауралье» Ярославлева

Вратарь ХК «Зауралье» из Кургана Евгений Ярославлев может перейти в столичную команду. По словам эксперта и экс-хоккеиста Никиты Филатова, голкипер подпишет контракт с московским «Динамо».
«ВХЛ! Вратарь Евгений Ярославлев подпишет двусторонний контракт с „Динамо“ из Москвы», — написал Филатов в своем telegram-канале. Также сообщалось информация о том, что Ярославлев может пополнить состав пензенского «Дизеля».
Ярославлев является уроженцем Казани воспитанник «Ак Барса». В «Зауралье» вратать выступает с 2018 года. В прошлом сезоне регулярного чемпионата ВХЛ хоккеист 94,2% бросков и одержал 22 победы в 41 матче. Основной страж ворот «Зауралья» был признан лучшим голкипером первого раунда плей-офф ВХЛ.
В пресс-службе курганского клуба сообщали, что уже несколько игроков продлили контракты до конца сезона 2024/2025. Среди них нападающий Камиль Шиафотдинов и защитник Григорий Глебов
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Вратарь ХК «Зауралье» из Кургана Евгений Ярославлев может перейти в столичную команду. По словам эксперта и экс-хоккеиста Никиты Филатова, голкипер подпишет контракт с московским «Динамо». «ВХЛ! Вратарь Евгений Ярославлев подпишет двусторонний контракт с „Динамо“ из Москвы», — написал Филатов в своем telegram-канале. Также сообщалось информация о том, что Ярославлев может пополнить состав пензенского «Дизеля». Ярославлев является уроженцем Казани воспитанник «Ак Барса». В «Зауралье» вратать выступает с 2018 года. В прошлом сезоне регулярного чемпионата ВХЛ хоккеист 94,2% бросков и одержал 22 победы в 41 матче. Основной страж ворот «Зауралья» был признан лучшим голкипером первого раунда плей-офф ВХЛ. В пресс-службе курганского клуба сообщали, что уже несколько игроков продлили контракты до конца сезона 2024/2025. Среди них нападающий Камиль Шиафотдинов и защитник Григорий Глебов