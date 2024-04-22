В Кургане обсуждают уход основного вратаря ХК «Зауралье» Ярославлева

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Хоккей. Курган, ворота, вратарь, зауралье, хоккей
Вратарь ХК «Зауралье» Ярославлев может уйти в московское «Динамо» Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Вратарь ХК «Зауралье» из Кургана Евгений Ярославлев может перейти в столичную команду. По словам эксперта и экс-хоккеиста Никиты Филатова, голкипер подпишет контракт с московским «Динамо».

«ВХЛ! Вратарь Евгений Ярославлев подпишет двусторонний контракт с „Динамо“ из Москвы», — написал Филатов в своем telegram-канале. Также сообщалось информация о том, что Ярославлев может пополнить состав пензенского «Дизеля».

Ярославлев является уроженцем Казани воспитанник «Ак Барса». В «Зауралье» вратать выступает с 2018 года. В прошлом сезоне регулярного чемпионата ВХЛ хоккеист 94,2% бросков и одержал 22 победы в 41 матче. Основной страж ворот «Зауралья» был признан лучшим голкипером первого раунда плей-офф ВХЛ.

В пресс-службе курганского клуба сообщали, что уже несколько игроков продлили контракты до конца сезона 2024/2025. Среди них нападающий Камиль Шиафотдинов и защитник Григорий Глебов

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Вратарь ХК «Зауралье» из Кургана Евгений Ярославлев может перейти в столичную команду. По словам эксперта и экс-хоккеиста Никиты Филатова, голкипер подпишет контракт с московским «Динамо». «ВХЛ! Вратарь Евгений Ярославлев подпишет двусторонний контракт с „Динамо“ из Москвы», — написал Филатов в своем telegram-канале. Также сообщалось информация о том, что Ярославлев может пополнить состав пензенского «Дизеля». Ярославлев является уроженцем Казани воспитанник «Ак Барса». В «Зауралье» вратать выступает с 2018 года. В прошлом сезоне регулярного чемпионата ВХЛ хоккеист 94,2% бросков и одержал 22 победы в 41 матче. Основной страж ворот «Зауралья» был признан лучшим голкипером первого раунда плей-офф ВХЛ. В пресс-службе курганского клуба сообщали, что уже несколько игроков продлили контракты до конца сезона 2024/2025. Среди них нападающий Камиль Шиафотдинов и защитник Григорий Глебов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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