Вратарь ХК «Зауралье» отразил 209 бросков в первом раунде плей-офф ВХЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Игрока ХК «Зауралье» Евгения Ярославлева признали лучшим вратарем первого раунда плей-офф Кубка Петрова. В серии игр с московской «Звездой» голкипер отразил более 200 бросков, тем самым помог команде пройти в четвертьфинал турнира. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Евгений Ярославлев признан лучшим вратарем 1/8 финала кубка Петрова-2024! В серии со „Звездой“ наш голкипер одержал 4 победы, отразив 209 бросков (93.8%) при коэффициенте надежности 1,73», — говорится на сайте команды.

По процентному соотношению отраженных бросков и коэффициенту надежности Ярославлев вошел в топ-5 голкиперов лиги по итогам 1/8 финала Кубка Петрова. Также в активе вратаря ХК «Зауралье» один «сухой» матч в решающей игре первого раунда плей-офф.

Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» разгромил «Звезду» из Москвы со счетом 5:0. Эта победа позволила курганским хоккеистам выйти в четвертьфинал Кубка Петрова. Во второй стадии плей-офф «Зауралью» предстоит сыграть против «Нефтяника» из Татарстана. Первые игры пройдут в Кургане 12 и 13 марта.