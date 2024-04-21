21 апреля 2024
20 апреля 2024

Бастрыкин вмешался в историю ребенка из ХМАО, которому врачи вовремя не оказали помощь

Глава СК Бастрыкин взял под контроль ход проверки медучреждения в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Следкома Бастрыкин взял под личный контроль дело 15-летней жительницы Нефтеюганска Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело 15-летней жительницы Нефтеюганска (ХМАО), которой врачи не оказали своевременную медпомощь. Публикация об этом появилась в telegram-канале силового ведомства.

«Глава СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней в г. Нефтеюганске ХМАО. В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре начата процессуальная проверка», — сообщается в публикации.

По предварительным данным, с октября 2023 года несовершеннолетняя жительница Нефтеюганска неоднократно обращалась к медикам с болью в животе. Несмотря на симптомы, подтверждающие жалобы девочки, в медучреждении ей назначили неверное лечение, которое только ухудшило здоровье ребенка. В апреле 2024 года югорчанку госпитализировали повторно, однако врачи вновь не оказали ей своевременную помощь.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело 15-летней жительницы Нефтеюганска (ХМАО), которой врачи не оказали своевременную медпомощь. Публикация об этом появилась в telegram-канале силового ведомства. «Глава СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней в г. Нефтеюганске ХМАО. В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре начата процессуальная проверка», — сообщается в публикации. По предварительным данным, с октября 2023 года несовершеннолетняя жительница Нефтеюганска неоднократно обращалась к медикам с болью в животе. Несмотря на симптомы, подтверждающие жалобы девочки, в медучреждении ей назначили неверное лечение, которое только ухудшило здоровье ребенка. В апреле 2024 года югорчанку госпитализировали повторно, однако врачи вновь не оказали ей своевременную помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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