Бастрыкин вмешался в историю ребенка из ХМАО, которому врачи вовремя не оказали помощь

Глава СК Бастрыкин взял под контроль ход проверки медучреждения в ХМАО

22 апреля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Глава Следкома Бастрыкин взял под личный контроль дело 15-летней жительницы Нефтеюганска Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело 15-летней жительницы Нефтеюганска (ХМАО), которой врачи не оказали своевременную медпомощь. Публикация об этом появилась в telegram-канале силового ведомства. «Глава СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней в г. Нефтеюганске ХМАО. В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре начата процессуальная проверка», — сообщается в публикации. По предварительным данным, с октября 2023 года несовершеннолетняя жительница Нефтеюганска неоднократно обращалась к медикам с болью в животе. Несмотря на симптомы, подтверждающие жалобы девочки, в медучреждении ей назначили неверное лечение, которое только ухудшило здоровье ребенка. В апреле 2024 года югорчанку госпитализировали повторно, однако врачи вновь не оказали ей своевременную помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело 15-летней жительницы Нефтеюганска (ХМАО), которой врачи не оказали своевременную медпомощь. Публикация об этом появилась в telegram-канале силового ведомства. «Глава СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней в г. Нефтеюганске ХМАО. В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре начата процессуальная проверка», — сообщается в публикации. По предварительным данным, с октября 2023 года несовершеннолетняя жительница Нефтеюганска неоднократно обращалась к медикам с болью в животе. Несмотря на симптомы, подтверждающие жалобы девочки, в медучреждении ей назначили неверное лечение, которое только ухудшило здоровье ребенка. В апреле 2024 года югорчанку госпитализировали повторно, однако врачи вновь не оказали ей своевременную помощь.