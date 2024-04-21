21 апреля 2024
20 апреля 2024

Мэр Сургута Филатов уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Андрей Филатов уходит с поста главы Сургута Фото:

Глава Сургута Андрей Филатов покидает пост. Он сделал заявление, обратившись к подписчикам своего telegram-канала.

«Принял решение сложить полномочия, передав наработки, багаж результатов, выстроенную систему управления будущему руководителю города. Хочу подчеркнуть, что остаюсь в регионе. Намерен сосредоточиться на новых проектах, возможно, связанных с экономическим развитием территорий. Мое решение носит сугубо личный характер, мотивы его внутренние, в нем нет политического-либо другого внешнего подтекста», — написал градоначальник в своем telegram-канале.

Филатов проработал на посту градоначальника три года, сменив на посту избранного в Госдуму предыдущего главу города Вадима Шувалова. За его избрание проголосовали 20 из 22 депутатов.

С 2013 по 2015 он курировал окружной внутриполитический блок на посту замгубернатора ХМАО, с 2015 по 2016 занимал должность советника главы региона, с 2016 по март 2021 года был депутатом окружной думы.

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Глава Сургута Андрей Филатов покидает пост. Он сделал заявление, обратившись к подписчикам своего telegram-канала. «Принял решение сложить полномочия, передав наработки, багаж результатов, выстроенную систему управления будущему руководителю города. Хочу подчеркнуть, что остаюсь в регионе. Намерен сосредоточиться на новых проектах, возможно, связанных с экономическим развитием территорий. Мое решение носит сугубо личный характер, мотивы его внутренние, в нем нет политического-либо другого внешнего подтекста», — написал градоначальник в своем telegram-канале. Филатов проработал на посту градоначальника три года, сменив на посту избранного в Госдуму предыдущего главу города Вадима Шувалова. За его избрание проголосовали 20 из 22 депутатов. С 2013 по 2015 он курировал окружной внутриполитический блок на посту замгубернатора ХМАО, с 2015 по 2016 занимал должность советника главы региона, с 2016 по март 2021 года был депутатом окружной думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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