Мэр Сургута Филатов уходит в отставку

22 апреля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Андрей Филатов уходит с поста главы Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургута Андрей Филатов покидает пост. Он сделал заявление, обратившись к подписчикам своего telegram-канала. «Принял решение сложить полномочия, передав наработки, багаж результатов, выстроенную систему управления будущему руководителю города. Хочу подчеркнуть, что остаюсь в регионе. Намерен сосредоточиться на новых проектах, возможно, связанных с экономическим развитием территорий. Мое решение носит сугубо личный характер, мотивы его внутренние, в нем нет политического-либо другого внешнего подтекста», — написал градоначальник в своем telegram-канале. Филатов проработал на посту градоначальника три года, сменив на посту избранного в Госдуму предыдущего главу города Вадима Шувалова. За его избрание проголосовали 20 из 22 депутатов. С 2013 по 2015 он курировал окружной внутриполитический блок на посту замгубернатора ХМАО, с 2015 по 2016 занимал должность советника главы региона, с 2016 по март 2021 года был депутатом окружной думы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Сургута Андрей Филатов покидает пост. Он сделал заявление, обратившись к подписчикам своего telegram-канала. «Принял решение сложить полномочия, передав наработки, багаж результатов, выстроенную систему управления будущему руководителю города. Хочу подчеркнуть, что остаюсь в регионе. Намерен сосредоточиться на новых проектах, возможно, связанных с экономическим развитием территорий. Мое решение носит сугубо личный характер, мотивы его внутренние, в нем нет политического-либо другого внешнего подтекста», — написал градоначальник в своем telegram-канале. Филатов проработал на посту градоначальника три года, сменив на посту избранного в Госдуму предыдущего главу города Вадима Шувалова. За его избрание проголосовали 20 из 22 депутатов. С 2013 по 2015 он курировал окружной внутриполитический блок на посту замгубернатора ХМАО, с 2015 по 2016 занимал должность советника главы региона, с 2016 по март 2021 года был депутатом окружной думы.