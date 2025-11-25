Власти Сургута раскритиковали проект реконструкции кинотеатра «Аврора»

Проект «Авроры» представили в городской думе Фото: Артем Ковтун © URA.RU

В Сургуте молодежная палата при городской думе представила проект превращения старейшего кинотеатра «Аврора» в креативный кластер. Однако инициатива столкнулась с жесткой критикой депутатов и администрации, передает корреспондент URA.RU из думы.

Представитель молодежной палаты Дмитрий Малишевский заявил, что цель проекта — сохранить здание и дать ему новое назначение. «Ключевая идея в том, чтобы запустить „Аврору“ через ее переосмысление и реконструкцию. Мы считаем, что такой центр востребован, эта территория может стать крупным кластером», — отметил он.

Концепция включает коворкинги, стартап-зоны, площадки для IT-проектов и молодежных инициатив, многофункциональную сцену, выставочные пространства, кафе и зоны отдыха. В фойе предлагается открыть бесплатный коворкинг и первую в городе коммерческую картинную галерею. Стоимость реконструкции участники оценили в 250 млн рублей — деньги планируют получить через конкурс «Молодежь региона — молодым».

Администрация и депутаты назвали проект сырым и финансово неоправданным. Замглавы Сургута Виталий Малыхин напомнил, что конкурс крайне конкурентный (20 победителей из 500), требуется софинансирование до 40%, а сама смета выглядит заниженной. По его словам, содержание обновленного здания может стоить около 100 млн рублей ежегодно. Молодежная палата предложила направить 11 млн рублей, запланированных на снос «Авроры», на разработку проектно-сметной документации и повторную экспертизу.

По итогам обсуждения решено сформировать рабочую группу из депутатов, администрации и молодежной палаты для подготовки детального техзадания. Деньги на эти цели пока не предусмотрены, но их планируют зарезервировать.