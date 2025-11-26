Водитель грузовика «Маз» на 720 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» погиб после выезда на встречную полосу и столкновения с КАМАЗом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

«В Нефтеюганском районе, 43-летний водитель „Маз“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос, с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с „КАМАЗ“, под управлением 62-летнего водителя. В результате ДТП водитель „КАМАЗа“ погиб», — сообщает пресс-служба ведомства.