Происшествия

ДТП

В ХМАО водитель грузовика погиб на «трассе смерти», столкнувшись с КАМАЗом. Фото

26 ноября 2025 в 12:32
Правоохранительные органы работают на месте смертельного ДТП

Правоохранительные органы работают на месте смертельного ДТП

Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель грузовика «Маз» на 720 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» погиб после выезда на встречную полосу и столкновения с КАМАЗом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

«В Нефтеюганском районе, 43-летний водитель „Маз“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос, с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с „КАМАЗ“, под управлением 62-летнего водителя. В результате ДТП водитель „КАМАЗа“ погиб», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте аварии работают оперативные службы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.

На «трассе смерти» произошло смертельное ДТП

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО

