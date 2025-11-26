В ХМАО водитель грузовика погиб на «трассе смерти», столкнувшись с КАМАЗом. Фото
Правоохранительные органы работают на месте смертельного ДТП
Фото: Илья Московец © URA.RU
Водитель грузовика «Маз» на 720 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» погиб после выезда на встречную полосу и столкновения с КАМАЗом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.
«В Нефтеюганском районе, 43-летний водитель „Маз“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос, с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с „КАМАЗ“, под управлением 62-летнего водителя. В результате ДТП водитель „КАМАЗа“ погиб», — сообщает пресс-служба ведомства.
На месте аварии работают оперативные службы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.
На «трассе смерти» произошло смертельное ДТП
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!