Шахматистка из ХМАО помогла сборной РФ выиграть золото мира

26 ноября 2025 в 07:25
Команда уверенно преодолела групповой этап и плей-офф

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Шахматистка из ХМАО Ольга Гиря в составе сборной России завоевала золотые медали на командном чемпионате мира среди женщин в испанском Линаресе. Российская команда повторила успех 2017 и 2021 годов, выиграв все матчи турнира без поражений. Об этом сообщает губернатор округа Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Россиянки выиграли командный Чемпионат мира по шахматам. В составе сборной — наша землячка, гроссмейстер, олимпийская чемпионка Ольга Гиря. Ее мастерство и опыт сыграли одну из главных ролей в достижении победы», — подчеркнул глава региона. Он также присоединился к поздравлениям президента России Владимира Путина и отметил высочайший уровень подготовки спортсменок.

Команда доминировала на протяжении всего турнира, уверенно преодолев групповой этап и плей-офф. Победа в Испании стала результатом многолетней работы шахматисток и их тренеров.

Ранее URA.RU сообщало, что воспитанники студии «Ритм Данс» из Нефтеюганска (ХМАО) одержали победу на международном конкурсе «Звезды танцпола» в Москве. Коллектив получил четыре звания лауреатов первой степени и одну награду второй степени.

