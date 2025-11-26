Шахматистка из ХМАО помогла сборной РФ выиграть золото мира

Команда уверенно преодолела групповой этап и плей-офф Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Шахматистка из ХМАО Ольга Гиря в составе сборной России завоевала золотые медали на командном чемпионате мира среди женщин в испанском Линаресе. Российская команда повторила успех 2017 и 2021 годов, выиграв все матчи турнира без поражений. Об этом сообщает губернатор округа Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Россиянки выиграли командный Чемпионат мира по шахматам. В составе сборной — наша землячка, гроссмейстер, олимпийская чемпионка Ольга Гиря. Ее мастерство и опыт сыграли одну из главных ролей в достижении победы», — подчеркнул глава региона. Он также присоединился к поздравлениям президента России Владимира Путина и отметил высочайший уровень подготовки спортсменок.

Команда доминировала на протяжении всего турнира, уверенно преодолев групповой этап и плей-офф. Победа в Испании стала результатом многолетней работы шахматисток и их тренеров.

