Владимир Путин назначил нового прокурора ХМАО

Указ вступил в силу 25 ноября 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Попова прокурором ХМАО. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

«Назначить Попова Дмитрия Ивановича — прокурором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа. Документ вступил в силу с 25 ноября 2025 года.