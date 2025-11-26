Водитель из ХМАО устроил стрельбу на СТО после отказа в ремонте двигателя
В Когалыме мужчина устроил стрельбу на СТО и требовал от рабочих 100 тысяч рублей
В Когалыме 67-летний мужчина открыл стрельбу на станции техобслуживания после спора о ремонте двигателя. Подозреваемый потребовал деньги у сотрудников и сбежал, но был задержан полицией.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя по статье разбой, совершенный с применением оружия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Югре. Югорчанин попросил механиков отремонтировать двигатель, но те заявили, что мотор нуждается в капитальном ремонте. Мужчина устроил скандал, и ему отказали в обслуживании.
Через несколько дней он вернулся на СТО, обвинил сотрудников в краже деталей и потребовал 100 тысяч рублей, которые потратил на ремонт в другом сервисе. Затем выстрелил в оборудование и стал угрожать работникам. Получив деньги, попытался скрыться, но был задержан и помещен под стражу.
