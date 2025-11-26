Водитель из ХМАО устроил стрельбу на СТО после отказа в ремонте двигателя

В Когалыме мужчина устроил стрельбу на СТО и требовал от рабочих 100 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Когалыме 67-летний мужчина открыл стрельбу на станции техобслуживания после спора о ремонте двигателя. Подозреваемый потребовал деньги у сотрудников и сбежал, но был задержан полицией.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя по статье разбой, совершенный с применением оружия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Югре. Югорчанин попросил механиков отремонтировать двигатель, но те заявили, что мотор нуждается в капитальном ремонте. Мужчина устроил скандал, и ему отказали в обслуживании.