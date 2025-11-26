В ХМАО возник необычный тренд на аренду квартир в поселках

Югорчане арендуют жилье в поселках в районе Сургута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осенью в Югре больше всего спрос на аренду вырос в поселках в районе Сургута. Также среди популярных локаций оказались небольшие города Покачи и Пыть-Ях. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».

«Месяц к месяцу наиболее заметный рост зафиксирован в Солнечном (+81%), Белом Яру (+23%), Покачах (+20%), Пыть-Яхе (+7%), Излучинске (+4%) и Нижневартовске (+3%). Осенью спрос на аренду традиционно повышается, однако в этом году рынок остается более сбалансированным: арендаторы могут выбирать из большего числа вариантов и договариваться на более выгодных условиях», — говорится в исследовании.

Больше всего на рынке долгосрочной аренды в октябре интерес вырос к трехкомнатным квартирам (+24%) и студиям (+10%) по сравнению с прошлым годом. На однушки спрос вырос на 9%. В среднем снять на месяц в регионе однокомнатную квартиру стоит около 25,6 тысяч рублей.

«Жители округа все активнее выбирают аренду как гибкий и удобный формат проживания. Что делает рынок региона одним из самых динамичных в УрФО», — уточняют аналитики.