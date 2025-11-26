Власти Сургута мобилизовали дорожников из-за сильных снегопадов

На улицы вывели 193 единицы спецтехники Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) усилили работу коммунальных служб из-за обильных снегопадов. На улицы вывели почти две сотни единиц техники, сообщили URA.RU в администрации города.

«В первую очередь специализированная техника задействована по пути движения пассажирского транспорта и на подъездах к объектам социальной сферы. Затем проводится уборка остальных улиц», — отметили в мэрии.

Уборка ведется круглосуточно: сначала патрульная очистка, затем вывоз снега. Тротуары на придомовых территориях убирают управляющие компании.

Продолжение после рекламы