Власти Сургута мобилизовали дорожников из-за сильных снегопадов
На улицы вывели 193 единицы спецтехники
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) усилили работу коммунальных служб из-за обильных снегопадов. На улицы вывели почти две сотни единиц техники, сообщили URA.RU в администрации города.
«В первую очередь специализированная техника задействована по пути движения пассажирского транспорта и на подъездах к объектам социальной сферы. Затем проводится уборка остальных улиц», — отметили в мэрии.
Уборка ведется круглосуточно: сначала патрульная очистка, затем вывоз снега. Тротуары на придомовых территориях убирают управляющие компании.
Ранее в округе объявили экстренное предупреждение из-за метели, снегопадов и гололедицы. МЧС предупредило о риске аварий и ДТП.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!