Общество

ЖКХ и Городская среда

Власти Сургута мобилизовали дорожников из-за сильных снегопадов

26 ноября 2025 в 12:37
На улицы вывели 193 единицы спецтехники

На улицы вывели 193 единицы спецтехники

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) усилили работу коммунальных служб из-за обильных снегопадов. На улицы вывели почти две сотни единиц техники, сообщили URA.RU в администрации города.

«В первую очередь специализированная техника задействована по пути движения пассажирского транспорта и на подъездах к объектам социальной сферы. Затем проводится уборка остальных улиц», — отметили в мэрии.

Уборка ведется круглосуточно: сначала патрульная очистка, затем вывоз снега. Тротуары на придомовых территориях убирают управляющие компании.

Ранее в округе объявили экстренное предупреждение из-за метели, снегопадов и гололедицы. МЧС предупредило о риске аварий и ДТП.

