Политика

Власти ХМАО спасут сельских мэров от увольнений во время муниципальной реформы

25 ноября 2025 в 22:20
Вопрос обсудили на заседании думского комитета по законодательству

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО спасут сельских мэров от увольнений во время муниципальной реформы. Первый замгубернатора Павел Тараканов на заседании думского комитета по законодательству отметил, что главам поселений будут предложены аналогичные должности в новых органах местной власти.

«При переходе на одноуровневую систему местного самоуправления главы поселений при выражении своего согласия могут быть назначены на должность руководителей территориальных органов с сохранением текущих наименований должности и продолжат работу по управлению территорией, но уже с большими возможностями ее развития», — подчеркнул Тараканов. В каждом административном центре сформируют подразделение районной мэрии.

Решение о переходе на одноуровневую систему МСУ правительство Югры приняло 13 ноября. Окружное законодательство будет приведено в соответствие с новым ФЗ-33. Сельские думы упразднят, а полномочия по управлению территориями окончательно будут сконцентрированы в руках глав муниципальных районов.

