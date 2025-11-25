Власти ХМАО спасут сельских мэров от увольнений во время муниципальной реформы
Вопрос обсудили на заседании думского комитета по законодательству
Власти ХМАО спасут сельских мэров от увольнений во время муниципальной реформы. Первый замгубернатора Павел Тараканов на заседании думского комитета по законодательству отметил, что главам поселений будут предложены аналогичные должности в новых органах местной власти.
«При переходе на одноуровневую систему местного самоуправления главы поселений при выражении своего согласия могут быть назначены на должность руководителей территориальных органов с сохранением текущих наименований должности и продолжат работу по управлению территорией, но уже с большими возможностями ее развития», — подчеркнул Тараканов. В каждом административном центре сформируют подразделение районной мэрии.
Решение о переходе на одноуровневую систему МСУ правительство Югры приняло 13 ноября. Окружное законодательство будет приведено в соответствие с новым ФЗ-33. Сельские думы упразднят, а полномочия по управлению территориями окончательно будут сконцентрированы в руках глав муниципальных районов.
