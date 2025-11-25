Вопрос обсудили на заседании думского комитета по законодательству Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО спасут сельских мэров от увольнений во время муниципальной реформы. Первый замгубернатора Павел Тараканов на заседании думского комитета по законодательству отметил, что главам поселений будут предложены аналогичные должности в новых органах местной власти.

«При переходе на одноуровневую систему местного самоуправления главы поселений при выражении своего согласия могут быть назначены на должность руководителей территориальных органов с сохранением текущих наименований должности и продолжат работу по управлению территорией, но уже с большими возможностями ее развития», — подчеркнул Тараканов. В каждом административном центре сформируют подразделение районной мэрии.