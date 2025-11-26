Родить для чужих людей: сколько в ХМАО зарабатывают суррогатные мамы

Сурагатная мама в ХМАО может заработать в среднем два миллиона рублей за одну беременность и роды Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Югре на суррогатном материнстве можно заработать в среднем около двух миллионов рублей. Заказчики при этом оплачивают сопутствующие расходы на протяжении всей беременности — и предъявляют к кандидаткам высокие требования. URA.RU изучило рынок суррогатного материнства в ХМАО: кто становится «наемной» мамой, сколько это стоит биологическим родителям и какой доход получает женщина, решившаяся выносить чужого ребенка.

Кто может стать суррогатной мамой

Суррогатное материнство регулируется семейным законодательством и нормами, связанными с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. К суррогатным мамам предъявляют строгие требования: возраст 20–35 лет, хорошее здоровье, отсутствие хронических и психических заболеваний, обязательное наличие хотя бы одного собственного ребенка.

«Существуют очень строгие ограничения по тому, кто может быть суррогатной матерью. Женщина должна быть здорова, иметь четкий возрастной ценз — 20–35 лет — и хотя бы одного собственного живого ребенка», — рассказала URA.RU заведующая центром вспомогательных репродуктивных технологий Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Валентина Данилогорская.

При этом заказчиками могут быть люди любого возраста. В ХМАО, например, сурмаму ищет семейная пара, где супруге 56 лет.

Портрет «наемной» мамы

Югорчанки, готовые выносить ребенка для другой семьи, размещают анкеты на специализированных площадках. В них указывают возраст, внешние данные, медицинскую историю, наличие детей и способ их рождения, семейное положение (муж должен дать нотариальное согласие). Многие кандидатки публикуют фото и отмечают возможность переезда на время беременности. Чаще всего объявления размещают жительницы Сургута и Нижневартовска — многие уже имеют опыт участия в таких программах.

Заработок

Средний гонорар за вынашивание и роды в ХМАО — около двух миллионов рублей. Цена варьируется: предложения встречаются от 600 тысяч до трех миллионов. Стоимость зависит от опыта сурмамы, условий беременности и договоренностей с биородителями.

Помимо основного вознаграждения, сурмамам выплачивают ежемесячное содержание — 40–60 тысяч рублей. Заказчики оплачивают одежду и обувь для беременной (около 45 тысяч рублей), витамины, обследования и дополнительные анализы.

Если суррогатная мать участвует в программе в Москве или Санкт-Петербурге, гонорар может достигать четырех миллионов рублей. Дополнительно предусмотрены выплаты: около 500 тысяч рублей за многоплодную беременность и 300 тысяч — за кесарево сечение.

Расходы биологических родителей

Помимо гонорара сурмаме, биородители оплачивают медицинскую часть: ЭКО, перенос эмбриона, анализы, лекарства. «В программе ЭКО используется забор яйцеклетки у генетической мамы и спермы у генетического папы. Получившийся эмбрион переносят в полость матки суррогатной матери», — объясняет Данилогорская.

Если будущие родители не могут найти кандидатуру самостоятельно, они обращаются к агентствам. Их услуги стоят до 700 тысяч рублей. Юридическое сопровождение, страхование и нотариальные услуги — еще до 200 тысяч.

Юридические аспекты

Ребенок, рожденный сурмамой, может быть записан на биологических родителей только с ее письменного согласия. Иначе вопрос решается в суде. Медицинские учреждения в этих отношениях роли не играют: они действуют строго в рамках законодательства.