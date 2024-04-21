Трое кандидатов праймериз претендуют на пост главы гордумы Салехарда

ЕР ЯНАО нашло кандидатов на пост спикера гордумы Салехарда

22 апреля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Место председателя гордумы Салехарда планируют занять три участника праймериз ЕР Фото: Сергей Русанов © URA.RU Место председателя городской думы Салехарда планируют занять трое участников праймериз «Единой России». В числе претендентов: действующий глава фракции ЕР Вадим Кугаевский, руководитель ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий, участник СВО и волонтер Юрий Новопольцев, — сообщил агентству источник в политических кругах Ямала. «Кугаевский может рассчитывать на повышение, будучи одним из немногих депутатов, которые останутся в думе после ее обновления, а Новопольцев имеет шансы стать прецедентом назначения участников спецоперации на серьезные политические позиции. Для Новицкого же нахождение в данной тройке обеспечено благодарностью партии за успешную отработку выборов президента», — рассказал агентству инсайдер. Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу регионального отделения «Единой России» в ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Выборы в городскую думу Салехарда пройдут в сентябре 2024 года. В праймериз «Единой России» участвует уже 38 кандидатов в депутаты городского парламента. Ранее URA.RU сообщало о том, что состав гордумы на предстоящих выборах будет подвергнут широкому обновлению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Место председателя городской думы Салехарда планируют занять трое участников праймериз «Единой России». В числе претендентов: действующий глава фракции ЕР Вадим Кугаевский, руководитель ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий, участник СВО и волонтер Юрий Новопольцев, — сообщил агентству источник в политических кругах Ямала. «Кугаевский может рассчитывать на повышение, будучи одним из немногих депутатов, которые останутся в думе после ее обновления, а Новопольцев имеет шансы стать прецедентом назначения участников спецоперации на серьезные политические позиции. Для Новицкого же нахождение в данной тройке обеспечено благодарностью партии за успешную отработку выборов президента», — рассказал агентству инсайдер. Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу регионального отделения «Единой России» в ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Выборы в городскую думу Салехарда пройдут в сентябре 2024 года. В праймериз «Единой России» участвует уже 38 кандидатов в депутаты городского парламента. Ранее URA.RU сообщало о том, что состав гордумы на предстоящих выборах будет подвергнут широкому обновлению.