21 апреля 2024
20 апреля 2024

Трое кандидатов праймериз претендуют на пост главы гордумы Салехарда

ЕР ЯНАО нашло кандидатов на пост спикера гордумы Салехарда
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, депутат, чиновники, дума, заксобрание, рабочее место депутата, кресла пустые
Место председателя гордумы Салехарда планируют занять три участника праймериз ЕР Фото:

Место председателя городской думы Салехарда планируют занять трое участников праймериз «Единой России». В числе претендентов: действующий глава фракции ЕР Вадим Кугаевский, руководитель ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий, участник СВО и волонтер Юрий Новопольцев, — сообщил агентству источник в политических кругах Ямала.

«Кугаевский может рассчитывать на повышение, будучи одним из немногих депутатов, которые останутся в думе после ее обновления, а Новопольцев имеет шансы стать прецедентом назначения участников спецоперации на серьезные политические позиции. Для Новицкого же нахождение в данной тройке обеспечено благодарностью партии за успешную отработку выборов президента», — рассказал агентству инсайдер.

Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу регионального отделения «Единой России» в ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

Выборы в городскую думу Салехарда пройдут в сентябре 2024 года. В праймериз «Единой России» участвует уже 38 кандидатов в депутаты городского парламента. Ранее URA.RU сообщало о том, что состав гордумы на предстоящих выборах будет подвергнут широкому обновлению.

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Место председателя городской думы Салехарда планируют занять трое участников праймериз «Единой России». В числе претендентов: действующий глава фракции ЕР Вадим Кугаевский, руководитель ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий, участник СВО и волонтер Юрий Новопольцев, — сообщил агентству источник в политических кругах Ямала. «Кугаевский может рассчитывать на повышение, будучи одним из немногих депутатов, которые останутся в думе после ее обновления, а Новопольцев имеет шансы стать прецедентом назначения участников спецоперации на серьезные политические позиции. Для Новицкого же нахождение в данной тройке обеспечено благодарностью партии за успешную отработку выборов президента», — рассказал агентству инсайдер. Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу регионального отделения «Единой России» в ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Выборы в городскую думу Салехарда пройдут в сентябре 2024 года. В праймериз «Единой России» участвует уже 38 кандидатов в депутаты городского парламента. Ранее URA.RU сообщало о том, что состав гордумы на предстоящих выборах будет подвергнут широкому обновлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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