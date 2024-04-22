Эпичные кадры первой недели паводка в Тюменской области. Фоторепортаж

В Тюменской области из-за паводка смывает мосты и дома
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Большие Ярки, часть 2, 18 апреля. Казанский район
В Тюменской области прошла первая неделя паводка Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области уже неделю идет сильнейший паводок. Вода смывает мосты и дома, заливает улицы и дороги. О том, как прошли первые семь дней затопления, — в фоторепортаже URA.RU.

Афонькино, паводок. Афонькино
Затопление в село Афонькино началось стремительно. Люди были и вынуждены передвигаться по улицам по колено в воде.
Фото:
Большие Ярки, часть 2, 18 апреля. Казанский район
В селе Большие Ярки затопило дорогу. Проехать могли только КАМАЗы
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Огнево, паводок. Огнево
В селе Огнево вода затопила детскую площадку, но не перелилась через дамбу
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Ишим, паводок 19 апреля. Ишим
В Ишим вода принесла мусор, который тормозил движение реки. Туда бросили все силы по очистке и высвобождению реки.
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Снт Смородинка. Ишим
Ишимское СНТ «Смородинка» оказалось под водой. Некоторые постройки сносило течением, другие — разрывало пополам.
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Городской пляж. Ишим
В Ишиме затопило набережную
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Афонькино, паводок. Афонькино
С селе Афонькино Казанского района под воду уходили мачты электроосвещения. Их в срочном порядке обесточили
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Большие Ярки, часть 2, 18 апреля. Казанский район
Стая гусей нашла пристанище в затопляем селе Большие Ярки
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Снт Смородинка. Ишим
В Ишимских СНТ течением вымывало неожиданные предметы
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Казанское, 18 апреля. Казанское
«Большая вода» вплотную подошла к селу Казанское, но его удалось отстоять
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Паводок в Больших Ярках. Казанский район
Такая табличка встречает на подъезде к селу Большие Ярки
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В Тюменской области уже неделю идет сильнейший паводок. Вода смывает мосты и дома, заливает улицы и дороги. О том, как прошли первые семь дней затопления, — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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