В Тюменской области прошла первая неделя паводка
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Тюменской области уже неделю идет сильнейший паводок. Вода смывает мосты и дома, заливает улицы и дороги. О том, как прошли первые семь дней затопления, — в фоторепортаже URA.RU.
Затопление в село Афонькино началось стремительно. Люди были и вынуждены передвигаться по улицам по колено в воде.
В селе Большие Ярки затопило дорогу. Проехать могли только КАМАЗы
В селе Огнево вода затопила детскую площадку, но не перелилась через дамбу
В Ишим вода принесла мусор, который тормозил движение реки. Туда бросили все силы по очистке и высвобождению реки.
Ишимское СНТ «Смородинка» оказалось под водой. Некоторые постройки сносило течением, другие — разрывало пополам.
В Ишиме затопило набережную
С селе Афонькино Казанского района под воду уходили мачты электроосвещения. Их в срочном порядке обесточили
Стая гусей нашла пристанище в затопляем селе Большие Ярки
В Ишимских СНТ течением вымывало неожиданные предметы
«Большая вода» вплотную подошла к селу Казанское, но его удалось отстоять
Такая табличка встречает на подъезде к селу Большие Ярки
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