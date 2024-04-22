В Тюменской области уже неделю идет сильнейший паводок. Вода смывает мосты и дома, заливает улицы и дороги. О том, как прошли первые семь дней затопления, — в фоторепортаже URA.RU.

Затопление в село Афонькино началось стремительно. Люди были и вынуждены передвигаться по улицам по колено в воде.