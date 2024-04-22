Мигранты переехали Героя России на тракторе

Следком разберется в ситуации с мигрантами, которые сбили Героя России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, следственный комитет, следователи, скр по свердловской области, ск рф, следственный комитет рф, скр, следственные действия, следственная группа, следаки
В СК РФ разберутся в происшествии с мигрантами в Вырубово Фото:

В Подмосковье в деревне Вырубово мигранты, предположительно, переехали на тракторе и избили Героя России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству разобраться в этой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«В деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России», — передает СК РФ. Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следственного комитета Александру Старикову разобраться в этой ситуации.

Так, исполнение поручения постановлено на контроль в центральном аппарате СК. На данный момент виновные еще не привлечены к уголовной ответственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье в деревне Вырубово мигранты, предположительно, переехали на тракторе и избили Героя России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству разобраться в этой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба СК. «В деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России», — передает СК РФ. Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следственного комитета Александру Старикову разобраться в этой ситуации. Так, исполнение поручения постановлено на контроль в центральном аппарате СК. На данный момент виновные еще не привлечены к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...