Мигранты переехали Героя России на тракторе

В Подмосковье в деревне Вырубово мигранты, предположительно, переехали на тракторе и избили Героя России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству разобраться в этой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«В деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России», — передает СК РФ. Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следственного комитета Александру Старикову разобраться в этой ситуации.
Так, исполнение поручения постановлено на контроль в центральном аппарате СК. На данный момент виновные еще не привлечены к уголовной ответственности.
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В Подмосковье в деревне Вырубово мигранты, предположительно, переехали на тракторе и избили Героя России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству разобраться в этой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба СК. «В деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России», — передает СК РФ. Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следственного комитета Александру Старикову разобраться в этой ситуации. Так, исполнение поручения постановлено на контроль в центральном аппарате СК. На данный момент виновные еще не привлечены к уголовной ответственности.