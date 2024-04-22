Происшествия Мигранты переехали Героя России на тракторе Следком разберется в ситуации с мигрантами, которые сбили Героя России 22 апреля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 + В СК РФ разберутся в происшествии с мигрантами в Вырубово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Подмосковье в деревне Вырубово мигранты, предположительно, переехали на тракторе и избили Героя России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству разобраться в этой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба СК. «В деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России», — передает СК РФ . Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следственного комитета Александру Старикову разобраться в этой ситуации. Так, исполнение поручения постановлено на контроль в центральном аппарате СК. На данный момент виновные еще не привлечены к уголовной ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Подмосковье в деревне Вырубово мигранты, предположительно, переехали на тракторе и избили Героя России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству разобраться в этой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба СК. «В деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России», — передает СК РФ. Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следственного комитета Александру Старикову разобраться в этой ситуации. Так, исполнение поручения постановлено на контроль в центральном аппарате СК. На данный момент виновные еще не привлечены к уголовной ответственности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям