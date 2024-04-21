Организатору опасного похода детей из ХМАО на Валаам вынесли приговор

Морпеха из ХМАО, подвергшего детей опасности, приговорили к ограничению свободы

Морпеха из ХМАО, подвергшего детей опасности, приговорили к ограничению свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сургутский суд приговорил морпеха Руслана Вышкурцева к ограничению свободы на 2 года за организацию похода для детей из Югры на маломерных судах по Ладожскому озеру. Информацию о приговоре разместили на сайте прокуратуры ХМАО.

«Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении руководителя региональной общественной организации „Союз морских пехотинцев“ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Он признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщили на сайте надзорного ведомства ХМАО. Суд приговорил югорчанина к ограничению свободы на срок 1 год 10 месяцев и лишил права заниматься работой с детьми, на 2 года 8 месяцев.

В июле 2022 года морпех организовал туристический поход по Ладожскому озеру Республики Карелия для 20 детей. При этом по озеру группа передвигалась на неприспособленных для этого маломерных судах. Таким образом, организатор похода подверг несовершеннолетних опасности.

Ранее URA.RU писало о том, что двадцать детей из ХМАО, которые участвовали в лодочном походе на Валаам, попали в шторм, откуда их экстренно эвакуировали. После спасения детей, в Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении организатора похода Руслана Вышкурцева.