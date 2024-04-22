Что будет с уровнем воды в Тоболе из-за идущего в Курган похолодания. Скрин

Резкое похолодание почти не отразится на поводке в Кургане

22 апреля 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

По данным гидрометцентра России, в Курганской области ожидается похолодание до -1 градуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области, пережившей аномальную жару, на неделе 23—27 апреля наступит похолодание с температурой до —1 градуса ночью. Корреспондент URA.RU выяснил, способно ли такое изменение погоды повлиять на уровень воды в реке Тобол и паводковую ситуацию, а также взял комментарий по теме у синоптика-любителя Ильи Винштейна. «Существенно похолодание никак не повлияет (на паводок — прим. ред.). Может только скорость испарения слегка снизится. Также и большие осадки в ближайшие пять суток с 22—27 апреля не прогнозируются», — ответил на вопросы журналиста народный синоптик Винштейн. В открытых данных, изученных корреспондентом URA.RU, содержится информация, что резкое понижение температур может как снизить темпы наводнения, так и увеличить его из-за формирования ледяных заторов. Однако для этого требуется длительное сохранение отрицательных температур, чего в регионе не предвидится. Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, ночью с 23 по 27 апреля температура будет составлять около нуля, поднимаясь до +2 — +3 градусов. В прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра России, указано, что средняя температура в регионе ожидается на уровне от +1 до 0 градусов, достигая минимума в —1 градус в среду, 24 апреля. Ранее URA.RU писало, что МЧС предупредило курганцев об ухудшении погоды. Также сообщалось, что разница температур в регионе из-за похолодания составит порядка 30 отметок на шкале термометра. Все важные и актуальные новости о паводке — в онлайн-трансляции агентства. По данным гидрометцентра, температура воздуха ночью может достигнуть -1 градус Гидрометцентр России, meteoinfo.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области, пережившей аномальную жару, на неделе 23—27 апреля наступит похолодание с температурой до —1 градуса ночью. Корреспондент URA.RU выяснил, способно ли такое изменение погоды повлиять на уровень воды в реке Тобол и паводковую ситуацию, а также взял комментарий по теме у синоптика-любителя Ильи Винштейна. «Существенно похолодание никак не повлияет (на паводок — прим. ред.). Может только скорость испарения слегка снизится. Также и большие осадки в ближайшие пять суток с 22—27 апреля не прогнозируются», — ответил на вопросы журналиста народный синоптик Винштейн. В открытых данных, изученных корреспондентом URA.RU, содержится информация, что резкое понижение температур может как снизить темпы наводнения, так и увеличить его из-за формирования ледяных заторов. Однако для этого требуется длительное сохранение отрицательных температур, чего в регионе не предвидится. Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, ночью с 23 по 27 апреля температура будет составлять около нуля, поднимаясь до +2 — +3 градусов. В прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра России, указано, что средняя температура в регионе ожидается на уровне от +1 до 0 градусов, достигая минимума в —1 градус в среду, 24 апреля. Ранее URA.RU писало, что МЧС предупредило курганцев об ухудшении погоды. Также сообщалось, что разница температур в регионе из-за похолодания составит порядка 30 отметок на шкале термометра. Все важные и актуальные новости о паводке — в онлайн-трансляции агентства.