В Курганскую область после жарких выходных придет прохладная погода. Ночью на неделе температура воздуха понизится до -2 градусов. Разница температур составит порядка 30 отметок на шкале термометра. Прогноз опубликован на сайте гидрометцентра России.
«Воскресенье, 21 апреля — днем 27 градусов, четверг, 25 апреля — ночью минус 2 градуса», — информирует о понижении температуры сайт. Похолодание начнется в начале недели, 22—23 апреля. Ожидается, что в регионе пройдет дождь со снегом.
Резкое похолодание курганцы ощутят по сравнению с жаркими выходными. В субботу, 20 апреля, температура воздуха достигала 29-30 градусов Цельсия. Прохладная погода сохранится вплоть до следующих выходных.
Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило курганцев об ухудшении погоды. В области усилится ветер, его сила будет достигать 17 метров в секунду.
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В Курганскую область после жарких выходных придет прохладная погода. Ночью на неделе температура воздуха понизится до -2 градусов. Разница температур составит порядка 30 отметок на шкале термометра. Прогноз опубликован на сайте гидрометцентра России. «Воскресенье, 21 апреля — днем 27 градусов, четверг, 25 апреля — ночью минус 2 градуса», — информирует о понижении температуры сайт. Похолодание начнется в начале недели, 22—23 апреля. Ожидается, что в регионе пройдет дождь со снегом. Резкое похолодание курганцы ощутят по сравнению с жаркими выходными. В субботу, 20 апреля, температура воздуха достигала 29-30 градусов Цельсия. Прохладная погода сохранится вплоть до следующих выходных. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило курганцев об ухудшении погоды. В области усилится ветер, его сила будет достигать 17 метров в секунду.