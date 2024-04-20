В Кургане за несколько дней похолодает на тридцать градусов. Скрин

21 апреля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

В Кургане резко похолодает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганскую область после жарких выходных придет прохладная погода. Ночью на неделе температура воздуха понизится до -2 градусов. Разница температур составит порядка 30 отметок на шкале термометра. Прогноз опубликован на сайте гидрометцентра России. «Воскресенье, 21 апреля — днем 27 градусов, четверг, 25 апреля — ночью минус 2 градуса», — информирует о понижении температуры сайт. Похолодание начнется в начале недели, 22—23 апреля. Ожидается, что в регионе пройдет дождь со снегом. Резкое похолодание курганцы ощутят по сравнению с жаркими выходными. В субботу, 20 апреля, температура воздуха достигала 29-30 градусов Цельсия. Прохладная погода сохранится вплоть до следующих выходных. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило курганцев об ухудшении погоды. В области усилится ветер, его сила будет достигать 17 метров в секунду. Резкое похолодание ожидается в Курганской области Гидрометцентр России . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганскую область после жарких выходных придет прохладная погода. Ночью на неделе температура воздуха понизится до -2 градусов. Разница температур составит порядка 30 отметок на шкале термометра. Прогноз опубликован на сайте гидрометцентра России. «Воскресенье, 21 апреля — днем 27 градусов, четверг, 25 апреля — ночью минус 2 градуса», — информирует о понижении температуры сайт. Похолодание начнется в начале недели, 22—23 апреля. Ожидается, что в регионе пройдет дождь со снегом. Резкое похолодание курганцы ощутят по сравнению с жаркими выходными. В субботу, 20 апреля, температура воздуха достигала 29-30 градусов Цельсия. Прохладная погода сохранится вплоть до следующих выходных. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило курганцев об ухудшении погоды. В области усилится ветер, его сила будет достигать 17 метров в секунду.