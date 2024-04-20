20 апреля 2024

В Кургане за несколько дней похолодает на тридцать градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоналивная дамба на улице Профсоюзной. Курган, водоналивная дамба
В Кургане резко похолодает Фото:

В Курганскую область после жарких выходных придет прохладная погода. Ночью на неделе температура воздуха понизится до -2 градусов. Разница температур составит порядка 30 отметок на шкале термометра. Прогноз опубликован на сайте гидрометцентра России.

«Воскресенье, 21 апреля — днем 27 градусов, четверг, 25 апреля — ночью минус 2 градуса», — информирует о понижении температуры сайт. Похолодание начнется в начале недели, 22—23 апреля. Ожидается, что в регионе пройдет дождь со снегом.

Резкое похолодание курганцы ощутят по сравнению с жаркими выходными. В субботу, 20 апреля, температура воздуха достигала 29-30 градусов Цельсия. Прохладная погода сохранится вплоть до следующих выходных.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило курганцев об ухудшении погоды. В области усилится ветер, его сила будет достигать 17 метров в секунду.

Резкое похолодание ожидается в Курганской области
Резкое похолодание ожидается в Курганской области

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В Курганскую область после жарких выходных придет прохладная погода. Ночью на неделе температура воздуха понизится до -2 градусов. Разница температур составит порядка 30 отметок на шкале термометра. Прогноз опубликован на сайте гидрометцентра России. «Воскресенье, 21 апреля — днем 27 градусов, четверг, 25 апреля — ночью минус 2 градуса», — информирует о понижении температуры сайт. Похолодание начнется в начале недели, 22—23 апреля. Ожидается, что в регионе пройдет дождь со снегом. Резкое похолодание курганцы ощутят по сравнению с жаркими выходными. В субботу, 20 апреля, температура воздуха достигала 29-30 градусов Цельсия. Прохладная погода сохранится вплоть до следующих выходных. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило курганцев об ухудшении погоды. В области усилится ветер, его сила будет достигать 17 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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