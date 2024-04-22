Немецкую Knauf заподозрили в восстановлении Мариуполя: суть скандала

Прокуратура ФРГ начала доследственную проверку строительной компании Knauf

22 апреля 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

В ФРГ начали расследование против компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Немецкую строительную компанию Knauf заподозрили в восстановлении Мариуполя. Прокуратура города Вюрцбурга начала доследственную проверку компании. Все, что известно о скандале — в материале URA.RU. Почти столетняя история Knauf Компания Knauf была основана в 1932 году в Германии братьями Альфонсом и Карлом Кнауфами. Они начали с производства гипсовых строительных смесей, затем запустили производство гипсокартонных листов. В 1970 году приобрели пакет акций фирмы «Дойче-Перлите ГмбХ». В 1993 году началась инвестиционная деятельность в России, затем приобретались и создавались предприятия на Украине, в Молдове, Казахстане, Узбекистане, Латвии и Азербайджане. Компания также занимается благотворительностью, финансируя различные проекты. В разные годы компания выступала спонсором различных мероприятий, таких как Премия имени В. А. Жуковского и Национальный фестиваль архитектуры «Минск-2015». Одна из влиятельнейших компаний в отрасли Сейчас компания Knauf является мировым лидером в сфере строительства и отделки помещений. Они предлагают передовые технологические решения в области сухого строительства, тепло- и звукоизоляции. Компания в России производит высококачественные строительные материалы с помощью местного персонала из местного сырья и для местного рынка. Knauf решила помогать России В апреле портал телеканала ARD сообщил, что продукция компаний Knauf и WKB Systems из Германии использовалась для восстановления Мариуполя. Представитель Министерства экономики Германии потребовал провести расследование. Теперь прокуратура немецкого города Вюрцбурга начала доследственную проверку строительной компании. В прокуратуре Германии отметили, что проверка служит скорее для того, чтобы выяснить, оправданы ли подозрения. Knauf после этого заявила о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту в свете этого события. Киев в бешенстве Киев включил немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны» из-за ее финансовых операций в России. Согласно данным, с 1993 года Knauf инвестировала более 1,65 миллиарда евро в экономику России и имеет более четырех тысяч сотрудников в стране. Украина объяснила решение включения компании в список тем, что Knauf не прекратила деятельность в России и выплатила 117 миллионов долларов в российский бюджет. Там также утверждают, что на одном из заводов Knauf в России возможно производство техники. Как будет действовать Knauf Knauf планирует передать свой российский бизнес местному управлению после более чем 30 лет работы. Целью этого шага является сохранение рабочих мест для более чем 4000 сотрудников. Сделка требует одобрения российских ведомств. Документы о передаче пока не поступили в Минпромторг, поэтому условия сделки пока неизвестны. Статс-секретарь Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что причиной этого решения, вероятно, являются экономические факторы, а не политика. Если компания Knauf решит вернуться, у нее будет право на двухлетний опцион. Замглавы Минпромторга подчеркнул опытный менеджмент и качественную продукцию компании. Он также упомянул возможные сложности с логистикой и финансированием в европейских банках как возможные причины решения о передаче бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Немецкую строительную компанию Knauf заподозрили в восстановлении Мариуполя. Прокуратура города Вюрцбурга начала доследственную проверку компании. Все, что известно о скандале — в материале URA.RU. Компания Knauf была основана в 1932 году в Германии братьями Альфонсом и Карлом Кнауфами. Они начали с производства гипсовых строительных смесей, затем запустили производство гипсокартонных листов. В 1970 году приобрели пакет акций фирмы «Дойче-Перлите ГмбХ». В 1993 году началась инвестиционная деятельность в России, затем приобретались и создавались предприятия на Украине, в Молдове, Казахстане, Узбекистане, Латвии и Азербайджане. Компания также занимается благотворительностью, финансируя различные проекты. В разные годы компания выступала спонсором различных мероприятий, таких как Премия имени В. А. Жуковского и Национальный фестиваль архитектуры «Минск-2015». Сейчас компания Knauf является мировым лидером в сфере строительства и отделки помещений. Они предлагают передовые технологические решения в области сухого строительства, тепло- и звукоизоляции. Компания в России производит высококачественные строительные материалы с помощью местного персонала из местного сырья и для местного рынка. В апреле портал телеканала ARD сообщил, что продукция компаний Knauf и WKB Systems из Германии использовалась для восстановления Мариуполя. Представитель Министерства экономики Германии потребовал провести расследование. Теперь прокуратура немецкого города Вюрцбурга начала доследственную проверку строительной компании. В прокуратуре Германии отметили, что проверка служит скорее для того, чтобы выяснить, оправданы ли подозрения. Knauf после этого заявила о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту в свете этого события. Киев включил немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны» из-за ее финансовых операций в России. Согласно данным, с 1993 года Knauf инвестировала более 1,65 миллиарда евро в экономику России и имеет более четырех тысяч сотрудников в стране. Украина объяснила решение включения компании в список тем, что Knauf не прекратила деятельность в России и выплатила 117 миллионов долларов в российский бюджет. Там также утверждают, что на одном из заводов Knauf в России возможно производство техники. Knauf планирует передать свой российский бизнес местному управлению после более чем 30 лет работы. Целью этого шага является сохранение рабочих мест для более чем 4000 сотрудников. Сделка требует одобрения российских ведомств. Документы о передаче пока не поступили в Минпромторг, поэтому условия сделки пока неизвестны. Статс-секретарь Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что причиной этого решения, вероятно, являются экономические факторы, а не политика. Если компания Knauf решит вернуться, у нее будет право на двухлетний опцион. Замглавы Минпромторга подчеркнул опытный менеджмент и качественную продукцию компании. Он также упомянул возможные сложности с логистикой и финансированием в европейских банках как возможные причины решения о передаче бизнеса.