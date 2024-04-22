Прокуратура Германии расследует участие Knauf в восстановлении Мариуполя

22 апреля 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

В прокуратуре ФРГ отметили, что начального подозрения в совершении преступления со стороны Knauf в Мариуполе нет Фото: Артур Новосильцев/АГН Москва Прокуратура немецкого города Вюрцбурга начала доследственную проверку строительной компании Knauf. Ранее в СМИ сообщали о том, что ее материалы использовали в восстановлении Мариуполя. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Тобиас Костух. «Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет», — передает РИА Новости слова Костуха. Он добавил, что проверка служит скорее для того, чтобы выяснить существование подобного подозрения. Представитель прокуратуры не упомянул, проводится ли подобная проверка в отношении компании WKB Systems. В апреле портал телеканала ARD опубликовал материал, в котором утверждалось, что что продукция минимум двух компаний из ФРГ, Knauf и WKB Systems, использовалась для восстановления Мариуполя. В связи с этим представитель Министерства экономики Германии призвал прокуратуру провести расследование. Помимо прочего, Knauf заявила, что планирует передать свой бизнес в России местному менеджменту на фоне этих событий, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, Украина внесла немецкую компанию в список «спонсоров войны». Поводом послужило то, что Knauf в 2022 году вложила в экономику РФ 117 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура немецкого города Вюрцбурга начала доследственную проверку строительной компании Knauf. Ранее в СМИ сообщали о том, что ее материалы использовали в восстановлении Мариуполя. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Тобиас Костух. «Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет», — передает РИА Новости слова Костуха. Он добавил, что проверка служит скорее для того, чтобы выяснить существование подобного подозрения. Представитель прокуратуры не упомянул, проводится ли подобная проверка в отношении компании WKB Systems. В апреле портал телеканала ARD опубликовал материал, в котором утверждалось, что что продукция минимум двух компаний из ФРГ, Knauf и WKB Systems, использовалась для восстановления Мариуполя. В связи с этим представитель Министерства экономики Германии призвал прокуратуру провести расследование. Помимо прочего, Knauf заявила, что планирует передать свой бизнес в России местному менеджменту на фоне этих событий, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, Украина внесла немецкую компанию в список «спонсоров войны». Поводом послужило то, что Knauf в 2022 году вложила в экономику РФ 117 млн рублей.