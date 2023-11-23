Украина признала строительную компанию Knauf «спонсором войны»

Knauf включен в список «спонсоров войны»
Киев внес немецкую строительную компанию Knauf в список «спонсоров войны». Поводом послужил тот факт, что компания в прошлом году заплатила в российский бюджет 117 миллионов рублей.
«С 1993 года Knauf вложил в экономику России более 1,65 миллиардов евро. В российской части бизнеса Knauf занято более четырех тысяч человек», —
Это не первая компания, которую Украина включает в список «спонсоров». Ранее туда попадали «Медвежонок Барни», Nestle и другие.
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