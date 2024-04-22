МЧС дало прогноз по паводкам в Оренбуржье

23 апреля 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Власти не ждут новых паводков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Оренбургской области за последние трое суток фиксируется стабильное снижение уровней воды, и новое подтопление территорий не ожидается. Об этом сообщает МЧС России. «Подтопление новых территорий не прогнозируется. От воды освободились более 400 домов», — сообщили в пресс-службе МЧС России ТАСС. На данный момент подтоплены 12 848 жилых домов и 20 337 участков, эвакуировано 17 448 человек. В Оренбурге работает насосно-рукавный комплекс «Шквал», благодаря которому откачано более 16 тыс. куб. м воды. В городе Орске МЧС занимается подготовкой технической воды для населения, используя станцию комплексной очистки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбургской области за последние трое суток фиксируется стабильное снижение уровней воды, и новое подтопление территорий не ожидается. Об этом сообщает МЧС России. «Подтопление новых территорий не прогнозируется. От воды освободились более 400 домов», — сообщили в пресс-службе МЧС России ТАСС. На данный момент подтоплены 12 848 жилых домов и 20 337 участков, эвакуировано 17 448 человек. В Оренбурге работает насосно-рукавный комплекс «Шквал», благодаря которому откачано более 16 тыс. куб. м воды. В городе Орске МЧС занимается подготовкой технической воды для населения, используя станцию комплексной очистки.