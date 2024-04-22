22 апреля 2024

Среди челябинцев падает спрос на дачи и сады

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, дача, крыши, частный сектор, дома
Челябинцы не хотят тратить время и силы на уход за дачей Фото:

Тренд на дачи среди челябинцев постепенно снижает обороты. У 56% вообще нет дачного участка, а 63% даже не задумываются о его приобретении, так как не хотят тратить время и деньги на уход за постройками и землей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «ВсеИнструменты.ру».

«Результаты опроса показывают, что тренд на дачу постепенно снижает обороты. Так, у 56% челябинцев вообще нет дачного участка, 63% из них даже не задумываются о его приобретении — отталкивает необходимость круглый год тратить свободное время и деньги на уход за постройками, инженерными сооружениями и землей», — говорится в сообщении сервиса.

Владельцы дачных участков (44%) меньше всего хотят проводить там время, ухаживая за огородом. При этом 52% дачников сажают овощи, фрукты, ягоды и цветы на своих участках. Из них 42% делают закрутки на зиму для домашнего употребления, еще 12% — для продажи. Всего 10% опрошенных полностью компенсируют затраты на содержание дачи за счет продажи собственных продуктов.

За сезон с мая по сентябрь 24% челябинских дачников зарабатывают на продаже овощей, фруктов и ягод свыше 40 тысяч рублей. У 48% доход, который приносит дача, не превышает пяти тысяч рублей.

Чаще всего челябинцам дача нужна для отдыха на свежем воздухе (40%), обустройства бани, бассейна и беседки (25%), выращивания продуктов и цветов для себя (18%), а также ландшафтного дизайна (8%). Оптимальный размер участка, по мнению опрошенных, не должен превышать 15 соток. Так считают 26% респондентов. Только 10% опрошенных хотели бы дачу свыше 30 соток, для 9% хватило бы площади до шести соток.

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Тренд на дачи среди челябинцев постепенно снижает обороты. У 56% вообще нет дачного участка, а 63% даже не задумываются о его приобретении, так как не хотят тратить время и деньги на уход за постройками и землей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «ВсеИнструменты.ру». «Результаты опроса показывают, что тренд на дачу постепенно снижает обороты. Так, у 56% челябинцев вообще нет дачного участка, 63% из них даже не задумываются о его приобретении — отталкивает необходимость круглый год тратить свободное время и деньги на уход за постройками, инженерными сооружениями и землей», — говорится в сообщении сервиса. Владельцы дачных участков (44%) меньше всего хотят проводить там время, ухаживая за огородом. При этом 52% дачников сажают овощи, фрукты, ягоды и цветы на своих участках. Из них 42% делают закрутки на зиму для домашнего употребления, еще 12% — для продажи. Всего 10% опрошенных полностью компенсируют затраты на содержание дачи за счет продажи собственных продуктов. За сезон с мая по сентябрь 24% челябинских дачников зарабатывают на продаже овощей, фруктов и ягод свыше 40 тысяч рублей. У 48% доход, который приносит дача, не превышает пяти тысяч рублей. Чаще всего челябинцам дача нужна для отдыха на свежем воздухе (40%), обустройства бани, бассейна и беседки (25%), выращивания продуктов и цветов для себя (18%), а также ландшафтного дизайна (8%). Оптимальный размер участка, по мнению опрошенных, не должен превышать 15 соток. Так считают 26% респондентов. Только 10% опрошенных хотели бы дачу свыше 30 соток, для 9% хватило бы площади до шести соток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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