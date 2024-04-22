Среди челябинцев падает спрос на дачи и сады

23 апреля 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Челябинцы не хотят тратить время и силы на уход за дачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тренд на дачи среди челябинцев постепенно снижает обороты. У 56% вообще нет дачного участка, а 63% даже не задумываются о его приобретении, так как не хотят тратить время и деньги на уход за постройками и землей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «ВсеИнструменты.ру». «Результаты опроса показывают, что тренд на дачу постепенно снижает обороты. Так, у 56% челябинцев вообще нет дачного участка, 63% из них даже не задумываются о его приобретении — отталкивает необходимость круглый год тратить свободное время и деньги на уход за постройками, инженерными сооружениями и землей», — говорится в сообщении сервиса. Владельцы дачных участков (44%) меньше всего хотят проводить там время, ухаживая за огородом. При этом 52% дачников сажают овощи, фрукты, ягоды и цветы на своих участках. Из них 42% делают закрутки на зиму для домашнего употребления, еще 12% — для продажи. Всего 10% опрошенных полностью компенсируют затраты на содержание дачи за счет продажи собственных продуктов. За сезон с мая по сентябрь 24% челябинских дачников зарабатывают на продаже овощей, фруктов и ягод свыше 40 тысяч рублей. У 48% доход, который приносит дача, не превышает пяти тысяч рублей. Чаще всего челябинцам дача нужна для отдыха на свежем воздухе (40%), обустройства бани, бассейна и беседки (25%), выращивания продуктов и цветов для себя (18%), а также ландшафтного дизайна (8%). Оптимальный размер участка, по мнению опрошенных, не должен превышать 15 соток. Так считают 26% респондентов. Только 10% опрошенных хотели бы дачу свыше 30 соток, для 9% хватило бы площади до шести соток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тренд на дачи среди челябинцев постепенно снижает обороты. У 56% вообще нет дачного участка, а 63% даже не задумываются о его приобретении, так как не хотят тратить время и деньги на уход за постройками и землей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «ВсеИнструменты.ру». «Результаты опроса показывают, что тренд на дачу постепенно снижает обороты. Так, у 56% челябинцев вообще нет дачного участка, 63% из них даже не задумываются о его приобретении — отталкивает необходимость круглый год тратить свободное время и деньги на уход за постройками, инженерными сооружениями и землей», — говорится в сообщении сервиса. Владельцы дачных участков (44%) меньше всего хотят проводить там время, ухаживая за огородом. При этом 52% дачников сажают овощи, фрукты, ягоды и цветы на своих участках. Из них 42% делают закрутки на зиму для домашнего употребления, еще 12% — для продажи. Всего 10% опрошенных полностью компенсируют затраты на содержание дачи за счет продажи собственных продуктов. За сезон с мая по сентябрь 24% челябинских дачников зарабатывают на продаже овощей, фруктов и ягод свыше 40 тысяч рублей. У 48% доход, который приносит дача, не превышает пяти тысяч рублей. Чаще всего челябинцам дача нужна для отдыха на свежем воздухе (40%), обустройства бани, бассейна и беседки (25%), выращивания продуктов и цветов для себя (18%), а также ландшафтного дизайна (8%). Оптимальный размер участка, по мнению опрошенных, не должен превышать 15 соток. Так считают 26% респондентов. Только 10% опрошенных хотели бы дачу свыше 30 соток, для 9% хватило бы площади до шести соток.