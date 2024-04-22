В Ишимском районе из-за затопления перекрыли дорогу между деревнями

В Ишимском районе Тюменской области вода залила дорогу, поэтому между деревнями Макарова и Налимова полностью закрыли проезд. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«На протяжении всей автодороги Макарова — Налимова в Ишимском районе ограничено движение транспорта. Ограничения введены в связи с переливом воды через проезжую часть», — сообщили в инфоцентре.
Безопасность на участке обеспечивает наряд ДПС. На дороге установлены временные знаки.
Как ранее писало URA.RU, в Ишимском районе уровень воды в реке Ишим сначала перестал расти, а затем пошел на спад. Однако до сих пор он находится значительно выше критической отметки. На контрольной точке в Ишиме фиксируется 1053 см.
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В Ишимском районе Тюменской области вода залила дорогу, поэтому между деревнями Макарова и Налимова полностью закрыли проезд. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «На протяжении всей автодороги Макарова — Налимова в Ишимском районе ограничено движение транспорта. Ограничения введены в связи с переливом воды через проезжую часть», — сообщили в инфоцентре. Безопасность на участке обеспечивает наряд ДПС. На дороге установлены временные знаки. Как ранее писало URA.RU, в Ишимском районе уровень воды в реке Ишим сначала перестал расти, а затем пошел на спад. Однако до сих пор он находится значительно выше критической отметки. На контрольной точке в Ишиме фиксируется 1053 см.