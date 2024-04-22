22 апреля 2024

В Ишимском районе из-за затопления перекрыли дорогу между деревнями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок в Больших Ярках. Казанский район , половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, река, разлив
Вода вышла на дорогу, из-за чего движение перекрыли (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Ишимском районе Тюменской области вода залила дорогу, поэтому между деревнями Макарова и Налимова полностью закрыли проезд. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«На протяжении всей автодороги Макарова — Налимова в Ишимском районе ограничено движение транспорта. Ограничения введены в связи с переливом воды через проезжую часть», — сообщили в инфоцентре.

Безопасность на участке обеспечивает наряд ДПС. На дороге установлены временные знаки.

Как ранее писало URA.RU, в Ишимском районе уровень воды в реке Ишим сначала перестал расти, а затем пошел на спад. Однако до сих пор он находится значительно выше критической отметки. На контрольной точке в Ишиме фиксируется 1053 см.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ишимском районе Тюменской области вода залила дорогу, поэтому между деревнями Макарова и Налимова полностью закрыли проезд. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «На протяжении всей автодороги Макарова — Налимова в Ишимском районе ограничено движение транспорта. Ограничения введены в связи с переливом воды через проезжую часть», — сообщили в инфоцентре. Безопасность на участке обеспечивает наряд ДПС. На дороге установлены временные знаки. Как ранее писало URA.RU, в Ишимском районе уровень воды в реке Ишим сначала перестал расти, а затем пошел на спад. Однако до сих пор он находится значительно выше критической отметки. На контрольной точке в Ишиме фиксируется 1053 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...