В Ишимском районе из-за затопления перекрыли дорогу между деревнями

23 апреля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Вода вышла на дорогу, из-за чего движение перекрыли (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Ишимском районе Тюменской области вода залила дорогу, поэтому между деревнями Макарова и Налимова полностью закрыли проезд. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «На протяжении всей автодороги Макарова — Налимова в Ишимском районе ограничено движение транспорта. Ограничения введены в связи с переливом воды через проезжую часть», — сообщили в инфоцентре. Безопасность на участке обеспечивает наряд ДПС. На дороге установлены временные знаки. Как ранее писало URA.RU, в Ишимском районе уровень воды в реке Ишим сначала перестал расти, а затем пошел на спад. Однако до сих пор он находится значительно выше критической отметки. На контрольной точке в Ишиме фиксируется 1053 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ишимском районе Тюменской области вода залила дорогу, поэтому между деревнями Макарова и Налимова полностью закрыли проезд. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «На протяжении всей автодороги Макарова — Налимова в Ишимском районе ограничено движение транспорта. Ограничения введены в связи с переливом воды через проезжую часть», — сообщили в инфоцентре. Безопасность на участке обеспечивает наряд ДПС. На дороге установлены временные знаки. Как ранее писало URA.RU, в Ишимском районе уровень воды в реке Ишим сначала перестал расти, а затем пошел на спад. Однако до сих пор он находится значительно выше критической отметки. На контрольной точке в Ишиме фиксируется 1053 см.