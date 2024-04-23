ВСУ атаковали Белгородскую область РЗСО «Ольха», в Киеве прогремели взрывы: карта СВО на 23 апреля

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область РЗСО «Ольха»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
На запорожском направлении идут бои в Работино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область реактивными снарядами «Ольха». Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ предотвратили атаку. Также ночью в Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU.

Белгородская область

Группировка прикрытия государственной границы совершила удар по украинским позициям и наблюдательному пункту в районе, граничащем с Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ. ВС РФ использовали расчеты гаубицы «Мста-Б».

В Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских реактивных снаряда «Ольха». «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили в военном ведомстве.

Взрывы в Киеве

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом заявил украинский телеканал «Общественное» в своем telegram-канале. «В Киеве были слышны взрывы», — говорится в публикации. Городская администрация заявила о работе систем ПВО.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о сигнале тревоги, который был объявлен в Киеве в 03:33 по московскому времени. Помимо столицы, сигналы оповещения также были активированы в Киевской и Николаевской областях.

Запорожское направление

Продолжаются бои в Работино и северо-западнее Вербового. Об этом сообщается в telegram-канале военкора Семена Пегова Wargonzo.

Авдеевское направление

В Минобороны РФ сообщили, что экипаж российского боевого вертолета Ка-52М поразил цели в районе Авдеевки, используя неуправляемые авиаракеты. Удар был нанесен по заранее заданным координатам в зоне проведения СВО.

Харьковское направление

Минометные расчеты группировки войск, задействованных в прикрытии государственной границы, взяли под контроль все подходы к российской границе со стороны ВСУ в Харьковской области. Об этом заявил командир минометного расчета с позывным «Урал» в беседе с РИА Новости.

Донецкое направление

В Минобороны заявили, что в ходе освобождения Новомихайловки российским военнослужащим удалось захватить значительное количество вооружения западного производства. Среди трофеев — американские противотанковые комплексы Javelin и шведские гранатометы.

В дополнение к вооружению, было отмечено, что украинская сторона превратила одно из сел в укрепленный район, где на протяжении долгого времени сооружались оборонительные сооружения. Траншеи и бетонные опорные пункты были созданы для укрепления позиций, а жилые дома и социальные объекты использовались как огневые точки. В местном храме, где располагалось укрытие для личного состава, также находились тяжелые орудия.

Wargonzo сообщил, что продолжаются встречные бои в Красногоровке, в районе Нетайлово и Уманского. По информации канала, у ВС РФ есть успех в районе Очеретино.

Луганское направление

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия испытывает трудности с логистикой в занятых ими селах на севере ЛНР — близ городов Сватово и Кременная. «Тактическое положение наших войск в этих районах позволяет контролировать основные пути снабжения украинских боевиков, что пагубно сказывается на [их] логистике», — сообщил Марочко в беседе с РИА Новости. По его словам, также ВСУ не хватает механиков-водителей и транспорта.

Артемовское направление

На направлении без особых изменений. Продолжаются бои в районе Богдановки и на восточных окраинах Часов Яра, передает Wargonzo.

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ВСУ попытались атаковать Белгородскую область реактивными снарядами «Ольха». Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ предотвратили атаку. Также ночью в Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Группировка прикрытия государственной границы совершила удар по украинским позициям и наблюдательному пункту в районе, граничащем с Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ. ВС РФ использовали расчеты гаубицы «Мста-Б». В Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских реактивных снаряда «Ольха». «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили в военном ведомстве. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом заявил украинский телеканал «Общественное» в своем telegram-канале. «В Киеве были слышны взрывы», — говорится в публикации. Городская администрация заявила о работе систем ПВО. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о сигнале тревоги, который был объявлен в Киеве в 03:33 по московскому времени. Помимо столицы, сигналы оповещения также были активированы в Киевской и Николаевской областях. Продолжаются бои в Работино и северо-западнее Вербового. Об этом сообщается в telegram-канале военкора Семена Пегова Wargonzo. В Минобороны РФ сообщили, что экипаж российского боевого вертолета Ка-52М поразил цели в районе Авдеевки, используя неуправляемые авиаракеты. Удар был нанесен по заранее заданным координатам в зоне проведения СВО. Минометные расчеты группировки войск, задействованных в прикрытии государственной границы, взяли под контроль все подходы к российской границе со стороны ВСУ в Харьковской области. Об этом заявил командир минометного расчета с позывным «Урал» в беседе с РИА Новости. В Минобороны заявили, что в ходе освобождения Новомихайловки российским военнослужащим удалось захватить значительное количество вооружения западного производства. Среди трофеев — американские противотанковые комплексы Javelin и шведские гранатометы. В дополнение к вооружению, было отмечено, что украинская сторона превратила одно из сел в укрепленный район, где на протяжении долгого времени сооружались оборонительные сооружения. Траншеи и бетонные опорные пункты были созданы для укрепления позиций, а жилые дома и социальные объекты использовались как огневые точки. В местном храме, где располагалось укрытие для личного состава, также находились тяжелые орудия. Wargonzo сообщил, что продолжаются встречные бои в Красногоровке, в районе Нетайлово и Уманского. По информации канала, у ВС РФ есть успех в районе Очеретино. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия испытывает трудности с логистикой в занятых ими селах на севере ЛНР — близ городов Сватово и Кременная. «Тактическое положение наших войск в этих районах позволяет контролировать основные пути снабжения украинских боевиков, что пагубно сказывается на [их] логистике», — сообщил Марочко в беседе с РИА Новости. По его словам, также ВСУ не хватает механиков-водителей и транспорта. На направлении без особых изменений. Продолжаются бои в районе Богдановки и на восточных окраинах Часов Яра, передает Wargonzo.
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