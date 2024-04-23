Возле Белгородской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. Видео

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Вооруженные силы РФ. stock, град, рсзо,  stock
В Минобороны РФ сообщили, что гаубицы «Мста-Б» уничтожили позиции ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группировка прикрытия государственной границы нанесла удар по позициям и наблюдательному пункту ВСУ в районе, граничащим с Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

«Группировки прикрытия госграницы уничтожили позиции и наблюдательный пункт ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе», — сообщили в Минобороны РФ. Ведомство предоставило кадры с работой этих расчетов. Там отметили, что армия РФ использовала расчеты гаубицы «Мста-Б».

Ранее ВС РФ ударили по телевышке в Харькове, ее разрушение подтвердил украинский мэр Игорь Терехов. По данным Минобороны, российские силы также заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру, передает RT.

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Группировка прикрытия государственной границы нанесла удар по позициям и наблюдательному пункту ВСУ в районе, граничащим с Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны. «Группировки прикрытия госграницы уничтожили позиции и наблюдательный пункт ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе», — сообщили в Минобороны РФ. Ведомство предоставило кадры с работой этих расчетов. Там отметили, что армия РФ использовала расчеты гаубицы «Мста-Б». Ранее ВС РФ ударили по телевышке в Харькове, ее разрушение подтвердил украинский мэр Игорь Терехов. По данным Минобороны, российские силы также заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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