Группировка прикрытия государственной границы нанесла удар по позициям и наблюдательному пункту ВСУ в районе, граничащим с Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
«Группировки прикрытия госграницы уничтожили позиции и наблюдательный пункт ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе», — сообщили в Минобороны РФ. Ведомство предоставило кадры с работой этих расчетов. Там отметили, что армия РФ использовала расчеты гаубицы «Мста-Б».
Ранее ВС РФ ударили по телевышке в Харькове, ее разрушение подтвердил украинский мэр Игорь Терехов. По данным Минобороны, российские силы также заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру, передает RT.
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