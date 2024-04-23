ВСУ атаковали Белгородскую область РЗСО «Ольха»

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В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались атаковать территорию РФ Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре реактивных снаряда «Ольха», выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что ВСУ использовали реактивную систему залпового огня «Ольха». С помощью ПВО были ликвидированы четыре реактивных снаряда над Белгородской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили позиции ВСУ на границе с Белгородской областью, передает RT. Там отметили, что армия РФ использовала расчеты гаубицы «Мста-Б».

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Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре реактивных снаряда «Ольха», выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что ВСУ использовали реактивную систему залпового огня «Ольха». С помощью ПВО были ликвидированы четыре реактивных снаряда над Белгородской области. Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили позиции ВСУ на границе с Белгородской областью, передает RT. Там отметили, что армия РФ использовала расчеты гаубицы «Мста-Б».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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