В курганские поселки приходит рекордный паводок, дома заливает водой, людей эвакуируют. Онлайн-трансляция

Волна из Кургана угрожает затоплением десяткам населенных пунктов

23 апреля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

В Курганской области продолжается рекордный по масштабам паводок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области продолжается рекордный по масштабам паводок. От большой воды пострадали уже больше пяти тысяч домов. уровень воды в реке Тобол продолжает превышать отметку «опасное явление». Волна от Кургана движется в строну Белозерского округа, где могут попасть под затопление больше десятка населенных пунктов. О самых главных событиях по теме наводнения узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. 12:28 В Кургане некоторые школы стали выходить с дистанционного обучения. По данным источников URA.RU, с 24 апреля учащиеся гимназия №27, а также школы №24 и №5 выйдут на уроки в очном формате. Администрация Кургана сообщила, что ситуацию с дистанционным обучением прокомментируем позднее. 10:58 В Кургане уровень воды в Тоболе продолжает постепенно снижаться. По данным на 10:00 он составляет 964 сантиметра. В районе села Белозерское вода держится на прежнем уровне — 586 сантиметров. По прогнозам Главного управления МЧС по Курганской области в Белозерском округе в зону подтопления при самой неблагоприятной ситуации (уровень воды 11 м) могут попасть 18 населенных пунктов с населением более 2 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области продолжается рекордный по масштабам паводок. От большой воды пострадали уже больше пяти тысяч домов. уровень воды в реке Тобол продолжает превышать отметку «опасное явление». Волна от Кургана движется в строну Белозерского округа, где могут попасть под затопление больше десятка населенных пунктов. О самых главных событиях по теме наводнения узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. 12:28 23.04.2024 В Кургане некоторые школы стали выходить с дистанционного обучения. По данным источников URA.RU, с 24 апреля учащиеся гимназия №27, а также школы №24 и №5 выйдут на уроки в очном формате. Администрация Кургана сообщила, что ситуацию с дистанционным обучением прокомментируем позднее. 10:58 23.04.2024 В Кургане уровень воды в Тоболе продолжает постепенно снижаться. По данным на 10:00 он составляет 964 сантиметра. В районе села Белозерское вода держится на прежнем уровне — 586 сантиметров. По прогнозам Главного управления МЧС по Курганской области в Белозерском округе в зону подтопления при самой неблагоприятной ситуации (уровень воды 11 м) могут попасть 18 населенных пунктов с населением более 2 тысяч человек.