22 апреля 2024

В курганские поселки приходит рекордный паводок, дома заливает водой, людей эвакуируют. Онлайн-трансляция

Волна из Кургана угрожает затоплением десяткам населенных пунктов
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Микрорайон Глинки. Наводнение. Курган
В Курганской области продолжается рекордный по масштабам паводок Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области продолжается рекордный по масштабам паводок. От большой воды пострадали уже больше пяти тысяч домов. уровень воды в реке Тобол продолжает превышать отметку «опасное явление». Волна от Кургана движется в строну Белозерского округа, где могут попасть под затопление больше десятка населенных пунктов. О самых главных событиях по теме наводнения узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

12:28 23.04.2024 В Кургане некоторые школы стали выходить с дистанционного обучения. По данным источников URA.RU, с 24 апреля учащиеся гимназия №27, а также школы №24 и №5 выйдут на уроки в очном формате. Администрация Кургана сообщила, что ситуацию с дистанционным обучением прокомментируем позднее.

10:58 23.04.2024 В Кургане уровень воды в Тоболе продолжает постепенно снижаться. По данным на 10:00 он составляет 964 сантиметра. В районе села Белозерское вода держится на прежнем уровне — 586 сантиметров. По прогнозам Главного управления МЧС по Курганской области в Белозерском округе в зону подтопления при самой неблагоприятной ситуации (уровень воды 11 м) могут попасть 18 населенных пунктов с населением более 2 тысяч человек.

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В Курганской области продолжается рекордный по масштабам паводок. От большой воды пострадали уже больше пяти тысяч домов. уровень воды в реке Тобол продолжает превышать отметку «опасное явление». Волна от Кургана движется в строну Белозерского округа, где могут попасть под затопление больше десятка населенных пунктов. О самых главных событиях по теме наводнения узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. 12:28 23.04.2024 В Кургане некоторые школы стали выходить с дистанционного обучения. По данным источников URA.RU, с 24 апреля учащиеся гимназия №27, а также школы №24 и №5 выйдут на уроки в очном формате. Администрация Кургана сообщила, что ситуацию с дистанционным обучением прокомментируем позднее. 10:58 23.04.2024 В Кургане уровень воды в Тоболе продолжает постепенно снижаться. По данным на 10:00 он составляет 964 сантиметра. В районе села Белозерское вода держится на прежнем уровне — 586 сантиметров. По прогнозам Главного управления МЧС по Курганской области в Белозерском округе в зону подтопления при самой неблагоприятной ситуации (уровень воды 11 м) могут попасть 18 населенных пунктов с населением более 2 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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