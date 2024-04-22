Пермское ГУ МЧС: запрещено готовить шашлык в майские праздники на открытом огне

23 апреля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Приготовление шашлыка в Прикамье на открытом огне запрещено с 30 апреля по 10 мая Фото: Ангелина Вагнер © URA.RU В Пермском крае запрещено готовить шашлык на открытом огне в период майских праздничных выходных. Это связано с введением в регионе особого противопожарного режима. «На всей территории Пермского края этот [особый противопожарный] режим будет действовать с 30 апреля по 10 мая. Это значит, что вводится полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и использование открытого огня для приготовления пищи. А значит, и шашлыки будут под запретом», — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» начальник отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого ГУ МЧС Петр Петров. Сотрудник ведомства добавил, что «во все остальные дни готовить шашлыки и другие блюда на мангалах разрешено». При этом необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности. Информация о введении противопожарного режима приводится на сайтах муниципалитетов, отметил Петров. На сайте администрации Новых Лядов сообщается, что в Перми особый противопожарный режим действует с 30 апреля по 10 мая 2024 года. «В период особого противопожарного режима устанавливается запрет на сжигание мусора, отходов, травы, листьев, веток и иной растительности на землях населенных пунктов, в том числе на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ», — предупреждают власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае запрещено готовить шашлык на открытом огне в период майских праздничных выходных. Это связано с введением в регионе особого противопожарного режима. «На всей территории Пермского края этот [особый противопожарный] режим будет действовать с 30 апреля по 10 мая. Это значит, что вводится полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и использование открытого огня для приготовления пищи. А значит, и шашлыки будут под запретом», — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» начальник отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого ГУ МЧС Петр Петров. Сотрудник ведомства добавил, что «во все остальные дни готовить шашлыки и другие блюда на мангалах разрешено». При этом необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности. Информация о введении противопожарного режима приводится на сайтах муниципалитетов, отметил Петров. На сайте администрации Новых Лядов сообщается, что в Перми особый противопожарный режим действует с 30 апреля по 10 мая 2024 года. «В период особого противопожарного режима устанавливается запрет на сжигание мусора, отходов, травы, листьев, веток и иной растительности на землях населенных пунктов, в том числе на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ», — предупреждают власти.