Рестораны на Пасху накормят пермяков куличами с оливье и селедкой под шубой

23 апреля 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Заявки на традиционные куличи тоже начали принимать Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермские рестораны и кондитерские начали принимать заказы на выпечку куличей и приготовление творожной пасхи. Кроме традиционных вариантов заведения предлагают авторские десерты. Где купить куличи с салатом оливье, а где самые выгодные цены — в подборке URA.RU. Традиционная выпечка Самые бюджетные традиционные варианты предлагает кафе «Паприка». В заведении можно заказать куличи от 160 рублей и пасху от 250 рублей. Чуть дороже куличи стоят в гастрономическом альянсе Zaza Group, в который входят рестораны «Чайка Zaza», Portofino и «One Гоги». Здесь стоимость классических куличей начинается от 450 рублей, а пасхи — от 385 рублей. В кафе Vkusno традиционный кулич стоит 500 рублей, а самый дорогой вариант предлагает кондитерская «Виолет» — 650 рублей. Авторские варианты Заведения предлагают необычные варианты сладких и салатных куличей. Так в альянсе Zaza Group пермяки могут попробовать кулич с салатом оливье или сельдью под шубой. Их стоимость 960 и 920 рублей соответственно. Также здесь доступны для заказа куличи с начинкой за 1650 рублей, но ее состав в меню не сообщают. Необычные сладкие куличи выпекают в кафе Vkusno. Здесь пермякам предлагают отведать кулич с вяленой клюквой, черной смородиной, с карамельной нугой и арахисовой крошкой или шоколадом. Их стоимость начинается от 400 рублей. Кроме этого кондитеры заведения готовы приготовить пасху с фисташкой и вишней или со вкусом шоколада и апельсина за 600 рублей. Диетическая ПП-выпечка Частные пермские кондитеры опубликовали прайсы на изготовление диетических пасхальных блюд. Тем, кто следит за фигурой, предлагают заказать куличи из творога или кефира от 550 рублей. Вегетарианцам могут приготовить шоколадный кулич и пасху без добавления продуктов животного происхождения от 1000 рублей. Также есть веганские варианты из кешью или пюре манго от 2100 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские рестораны и кондитерские начали принимать заказы на выпечку куличей и приготовление творожной пасхи. Кроме традиционных вариантов заведения предлагают авторские десерты. Где купить куличи с салатом оливье, а где самые выгодные цены — в подборке URA.RU. Самые бюджетные традиционные варианты предлагает кафе «Паприка». В заведении можно заказать куличи от 160 рублей и пасху от 250 рублей. Чуть дороже куличи стоят в гастрономическом альянсе Zaza Group, в который входят рестораны «Чайка Zaza», Portofino и «One Гоги». Здесь стоимость классических куличей начинается от 450 рублей, а пасхи — от 385 рублей. В кафе Vkusno традиционный кулич стоит 500 рублей, а самый дорогой вариант предлагает кондитерская «Виолет» — 650 рублей. Заведения предлагают необычные варианты сладких и салатных куличей. Так в альянсе Zaza Group пермяки могут попробовать кулич с салатом оливье или сельдью под шубой. Их стоимость 960 и 920 рублей соответственно. Также здесь доступны для заказа куличи с начинкой за 1650 рублей, но ее состав в меню не сообщают. Необычные сладкие куличи выпекают в кафе Vkusno. Здесь пермякам предлагают отведать кулич с вяленой клюквой, черной смородиной, с карамельной нугой и арахисовой крошкой или шоколадом. Их стоимость начинается от 400 рублей. Кроме этого кондитеры заведения готовы приготовить пасху с фисташкой и вишней или со вкусом шоколада и апельсина за 600 рублей. Частные пермские кондитеры опубликовали прайсы на изготовление диетических пасхальных блюд. Тем, кто следит за фигурой, предлагают заказать куличи из творога или кефира от 550 рублей. Вегетарианцам могут приготовить шоколадный кулич и пасху без добавления продуктов животного происхождения от 1000 рублей. Также есть веганские варианты из кешью или пюре манго от 2100 рублей.