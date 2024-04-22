Депутат парламента ЯНАО предложил сажать мэров за разгул бездомных животных

Лидер эсэров в ЯНАО заявил о необходимости сажать мэров за нападения собак

23 апреля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Депутат окружного парламента предложил наказывать мэров за нападения собак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава регионального отделения «Справедливой России» Лазарев заявил о необходимости ужесточения материальной и правовой ответственности для должностных лиц, допускающих разгул агрессивных собак. Об этом Лазарев сообщил на своей странице во «Вконтакте». «Если чиновники будут понимать, что их могут посадить, что даже за легкий укус они будут платить большие штрафы и компенсации гражданам, тут же найдут средства и силы на цивилизованное решение проблемы», — написал Лазарев. Депутат рассказал, что неоднократно получает жалобы ямальцев, на агрессивных животных, которых чипируют и выпускают обратно на улицы. В разговоре с корреспондентом агентства Лазарев отметил, что ответственность должны нести как главы населенных пунктов, так и главы районов, в которых фиксируются случаи нападения. «Сумму штрафов на администрацию, где произошло ЧП, в этом случае, считаю, нужно увеличивать», — заключил Лазарев. Ранее URA.RU сообщало, что в законодательном собрании ЯНАО предложили усилить наказания за самовыгул домашних животных. Суммы штрафов планируют увеличить в два раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава регионального отделения «Справедливой России» Лазарев заявил о необходимости ужесточения материальной и правовой ответственности для должностных лиц, допускающих разгул агрессивных собак. Об этом Лазарев сообщил на своей странице во «Вконтакте». «Если чиновники будут понимать, что их могут посадить, что даже за легкий укус они будут платить большие штрафы и компенсации гражданам, тут же найдут средства и силы на цивилизованное решение проблемы», — написал Лазарев. Депутат рассказал, что неоднократно получает жалобы ямальцев, на агрессивных животных, которых чипируют и выпускают обратно на улицы. В разговоре с корреспондентом агентства Лазарев отметил, что ответственность должны нести как главы населенных пунктов, так и главы районов, в которых фиксируются случаи нападения. «Сумму штрафов на администрацию, где произошло ЧП, в этом случае, считаю, нужно увеличивать», — заключил Лазарев. Ранее URA.RU сообщало, что в законодательном собрании ЯНАО предложили усилить наказания за самовыгул домашних животных. Суммы штрафов планируют увеличить в два раза.