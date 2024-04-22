Ямальские депутаты предложили увеличить штрафы

Власти ЯНАО хотят увеличить штрафы за самовыгул собак и безбилетный проезд

23 апреля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

В ЯНАО в 25 раз увеличится штраф за безбилетный проезд Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На Ямале предлагается увеличить штрафы за самовыгул домашних животных в два раза, а также увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте. Законодатели планируют обсудить соответствующий законопроект на пленарном заседании, сообщает пресс-служба окружного Заксобрания. «Сейчас в округе размер штрафа за самовыгул питомцев составляет от 1 до 2,5 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте со 100 до 2,5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба окружного заксобрания на официальном сайте. Согласно статистике, несмотря на существующие штрафы, количество инцидентов с участием домашних животных остается высоким. За три предыдущих года в округе зарегистрировано более полутора тысяч случаев нападений собак на человека. В текущем году за самовыгул привлечено к ответственности 160 владельцев. Ущерб, который наносят безбилетники автотранспортным предприятиям, оценивается примерно в 120 миллионов рублей. На эти средства можно приобрести десять новых автобусов, которые могли бы выйти на линии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале предлагается увеличить штрафы за самовыгул домашних животных в два раза, а также увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте. Законодатели планируют обсудить соответствующий законопроект на пленарном заседании, сообщает пресс-служба окружного Заксобрания. «Сейчас в округе размер штрафа за самовыгул питомцев составляет от 1 до 2,5 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте со 100 до 2,5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба окружного заксобрания на официальном сайте. Согласно статистике, несмотря на существующие штрафы, количество инцидентов с участием домашних животных остается высоким. За три предыдущих года в округе зарегистрировано более полутора тысяч случаев нападений собак на человека. В текущем году за самовыгул привлечено к ответственности 160 владельцев. Ущерб, который наносят безбилетники автотранспортным предприятиям, оценивается примерно в 120 миллионов рублей. На эти средства можно приобрести десять новых автобусов, которые могли бы выйти на линии.