22 апреля 2024

Ямальские депутаты предложили увеличить штрафы

Власти ЯНАО хотят увеличить штрафы за самовыгул собак и безбилетный проезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, ребенок, дети, общественный транспорт, оплата проезда, школьники, льготные проездные
В ЯНАО в 25 раз увеличится штраф за безбилетный проезд Фото:

На Ямале предлагается увеличить штрафы за самовыгул домашних животных в два раза, а также увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте. Законодатели планируют обсудить соответствующий законопроект на пленарном заседании, сообщает пресс-служба окружного Заксобрания.

«Сейчас в округе размер штрафа за самовыгул питомцев составляет от 1 до 2,5 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте со 100 до 2,5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба окружного заксобрания на официальном сайте.

Согласно статистике, несмотря на существующие штрафы, количество инцидентов с участием домашних животных остается высоким. За три предыдущих года в округе зарегистрировано более полутора тысяч случаев нападений собак на человека. В текущем году за самовыгул привлечено к ответственности 160 владельцев.

Ущерб, который наносят безбилетники автотранспортным предприятиям, оценивается примерно в 120 миллионов рублей. На эти средства можно приобрести десять новых автобусов, которые могли бы выйти на линии.

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На Ямале предлагается увеличить штрафы за самовыгул домашних животных в два раза, а также увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте. Законодатели планируют обсудить соответствующий законопроект на пленарном заседании, сообщает пресс-служба окружного Заксобрания. «Сейчас в округе размер штрафа за самовыгул питомцев составляет от 1 до 2,5 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте со 100 до 2,5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба окружного заксобрания на официальном сайте. Согласно статистике, несмотря на существующие штрафы, количество инцидентов с участием домашних животных остается высоким. За три предыдущих года в округе зарегистрировано более полутора тысяч случаев нападений собак на человека. В текущем году за самовыгул привлечено к ответственности 160 владельцев. Ущерб, который наносят безбилетники автотранспортным предприятиям, оценивается примерно в 120 миллионов рублей. На эти средства можно приобрести десять новых автобусов, которые могли бы выйти на линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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