Владельцы кикшеринговых сервисов намекнули мэрии Екатеринбурга на суд

23 апреля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Спор возник из-за парковок для электросамокатов — всего их якобы 16, при этом есть и стихийные Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Екатеринбурга не могут указывать кикшеринговым сервисам, где хранить электросамокаты. С таким заявлением на заседании гордумы выступил представитель сервиса Woosh Айрат Шайдуков, отвечая на замечание депутата Дениса Хаванцева о том, что электросамокаты разбросаны по городу. «Муниципалитеты неправомочны вносить ограничения на размещение [электросамокатов] в городе. <…> У нас есть позиция федерального минтранса по этому поводу», — заявил Шайдуков. По его словам, все ранее размеченные кикшерингом парковки для электросамокатов являются легальными, места для разметки были выделены мэрией. Он вспомнил похожую ситуацию в Перми, когда городская администрация пыталась указывать кикшерингу, где хранить самокаты. После этого на чиновников подали две жалобы в прокуратуру и иск в суд. «Здесь наша сторона будет готовить исковое заявление в суд», — добавил Шайдуков, но не уточнил, идет ли речь о споре с пермскими чиновниками или уже о новом — с екатеринбургскими. По словам депутата Хаванцева, в Екатеринбурге всего лишь 16 официальных стоянок для хранения самокатов, остальные — стихийные. «Что мешает вашей службе организовать нормальные стоянки по хранению самокатов? Чтобы самокаты не были разбросаны на пешеходных переходах, по тротуарам, возле магазинов, а в специализированных местах?», — спрашивал Хаванцев представителей бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга не могут указывать кикшеринговым сервисам, где хранить электросамокаты. С таким заявлением на заседании гордумы выступил представитель сервиса Woosh Айрат Шайдуков, отвечая на замечание депутата Дениса Хаванцева о том, что электросамокаты разбросаны по городу. «Муниципалитеты неправомочны вносить ограничения на размещение [электросамокатов] в городе. <…> У нас есть позиция федерального минтранса по этому поводу», — заявил Шайдуков. По его словам, все ранее размеченные кикшерингом парковки для электросамокатов являются легальными, места для разметки были выделены мэрией. Он вспомнил похожую ситуацию в Перми, когда городская администрация пыталась указывать кикшерингу, где хранить самокаты. После этого на чиновников подали две жалобы в прокуратуру и иск в суд. «Здесь наша сторона будет готовить исковое заявление в суд», — добавил Шайдуков, но не уточнил, идет ли речь о споре с пермскими чиновниками или уже о новом — с екатеринбургскими. По словам депутата Хаванцева, в Екатеринбурге всего лишь 16 официальных стоянок для хранения самокатов, остальные — стихийные. «Что мешает вашей службе организовать нормальные стоянки по хранению самокатов? Чтобы самокаты не были разбросаны на пешеходных переходах, по тротуарам, возле магазинов, а в специализированных местах?», — спрашивал Хаванцев представителей бизнеса.