Жителю ХМАО грозит тюремный срок за хранение боеприпасов

23 апреля 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Мужчина хранил у себя дома 25 патронов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские Советского (ХМАО) пресекли хранение патронов для огнестрельного оружия без специального разрешения. 39-летниму жителю поселка Коммунистический может грозить лишение свободы до пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона. «Сотрудниками полиции выявлен факт незаконного хранения боеприпасов к огнестрельному оружию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Санкции данной статьи предусматривают наказание от ограничения свободы на срок от трех лет до лишения свободы до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По данным ведомства, 39-летний житель поселка Коммунистический ранил у себя дома 25 патронов 7,62 калибра. При этом он не имел специального разрешения компетентных органов на право приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. Патроны были предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Во время осмотра дома мужчины боеприпасы были изъяты. Ранее на жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Полицейскими был изъят 21 патрон калибра 5,6 мм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские Советского (ХМАО) пресекли хранение патронов для огнестрельного оружия без специального разрешения. 39-летниму жителю поселка Коммунистический может грозить лишение свободы до пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона. «Сотрудниками полиции выявлен факт незаконного хранения боеприпасов к огнестрельному оружию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Санкции данной статьи предусматривают наказание от ограничения свободы на срок от трех лет до лишения свободы до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По данным ведомства, 39-летний житель поселка Коммунистический ранил у себя дома 25 патронов 7,62 калибра. При этом он не имел специального разрешения компетентных органов на право приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. Патроны были предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Во время осмотра дома мужчины боеприпасы были изъяты. Ранее на жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Полицейскими был изъят 21 патрон калибра 5,6 мм.