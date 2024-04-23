Жителю ХМАО грозит тюремный срок за хранение боеприпасов

Полицейские Советского (ХМАО) пресекли хранение патронов для огнестрельного оружия без специального разрешения. 39-летниму жителю поселка Коммунистический может грозить лишение свободы до пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.
«Сотрудниками полиции выявлен факт незаконного хранения боеприпасов к огнестрельному оружию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Санкции данной статьи предусматривают наказание от ограничения свободы на срок от трех лет до лишения свободы до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По данным ведомства, 39-летний житель поселка Коммунистический ранил у себя дома 25 патронов 7,62 калибра. При этом он не имел специального разрешения компетентных органов на право приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.
Патроны были предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Во время осмотра дома мужчины боеприпасы были изъяты.
Ранее на жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Полицейскими был изъят 21 патрон калибра 5,6 мм.
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