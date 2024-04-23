Жителю ХМАО грозит тюремный срок за хранение боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Порох. Охота. Челябинск., патрон, капсюль, гильза
Мужчина хранил у себя дома 25 патронов (архивное фото) Фото:

Полицейские Советского (ХМАО) пресекли хранение патронов для огнестрельного оружия без специального разрешения. 39-летниму жителю поселка Коммунистический может грозить лишение свободы до пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

«Сотрудниками полиции выявлен факт незаконного хранения боеприпасов к огнестрельному оружию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Санкции данной статьи предусматривают наказание от ограничения свободы на срок от трех лет до лишения свободы до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По данным ведомства, 39-летний житель поселка Коммунистический ранил у себя дома 25 патронов 7,62 калибра. При этом он не имел специального разрешения компетентных органов на право приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Патроны были предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Во время осмотра дома мужчины боеприпасы были изъяты.

Ранее на жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Полицейскими был изъят 21 патрон калибра 5,6 мм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские Советского (ХМАО) пресекли хранение патронов для огнестрельного оружия без специального разрешения. 39-летниму жителю поселка Коммунистический может грозить лишение свободы до пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона. «Сотрудниками полиции выявлен факт незаконного хранения боеприпасов к огнестрельному оружию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Санкции данной статьи предусматривают наказание от ограничения свободы на срок от трех лет до лишения свободы до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По данным ведомства, 39-летний житель поселка Коммунистический ранил у себя дома 25 патронов 7,62 калибра. При этом он не имел специального разрешения компетентных органов на право приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. Патроны были предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Во время осмотра дома мужчины боеприпасы были изъяты. Ранее на жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Полицейскими был изъят 21 патрон калибра 5,6 мм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...