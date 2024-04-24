Сестра Ким Чен Ына поставила ультиматум Соединенным Штатам

24 апреля 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

США рискуют столкнуться с рисками своей безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон предупредила Соединенные Штаты и их союзников о рисках для их безопасности в случае продолжения угроз в адрес Пхеньяна. Об этом она заявила Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК). «Если США продолжат собирать своих приспешников, хвалиться своей силой и угрожать безопасности нашего государства, то безопасность США и их союзников подвергнется более серьезной опасности», — заявила Ким Е Чжон, ее слова приводит ЦТАК. В своем выступлении Ким Е Чжон также коснулась военных учений, которые, по ее мнению, США и их союзники проводят с целью отработки «сценария ядерной войны против КНДР». Она подчеркнула, что Южная Корея рискует быть «тотчас разгромленной», если посягнет на применение оружия против северного соседа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон предупредила Соединенные Штаты и их союзников о рисках для их безопасности в случае продолжения угроз в адрес Пхеньяна. Об этом она заявила Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК). «Если США продолжат собирать своих приспешников, хвалиться своей силой и угрожать безопасности нашего государства, то безопасность США и их союзников подвергнется более серьезной опасности», — заявила Ким Е Чжон, ее слова приводит ЦТАК. В своем выступлении Ким Е Чжон также коснулась военных учений, которые, по ее мнению, США и их союзники проводят с целью отработки «сценария ядерной войны против КНДР». Она подчеркнула, что Южная Корея рискует быть «тотчас разгромленной», если посягнет на применение оружия против северного соседа.