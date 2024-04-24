Сестра Ким Чен Ына поставила ультиматум Соединенным Штатам

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США рискуют столкнуться с рисками своей безопасности Фото:

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон предупредила Соединенные Штаты и их союзников о рисках для их безопасности в случае продолжения угроз в адрес Пхеньяна. Об этом она заявила Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК).

«Если США продолжат собирать своих приспешников, хвалиться своей силой и угрожать безопасности нашего государства, то безопасность США и их союзников подвергнется более серьезной опасности», — заявила Ким Е Чжон, ее слова приводит ЦТАК.

В своем выступлении Ким Е Чжон также коснулась военных учений, которые, по ее мнению, США и их союзники проводят с целью отработки «сценария ядерной войны против КНДР». Она подчеркнула, что Южная Корея рискует быть «тотчас разгромленной», если посягнет на применение оружия против северного соседа.

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Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон предупредила Соединенные Штаты и их союзников о рисках для их безопасности в случае продолжения угроз в адрес Пхеньяна. Об этом она заявила Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК). «Если США продолжат собирать своих приспешников, хвалиться своей силой и угрожать безопасности нашего государства, то безопасность США и их союзников подвергнется более серьезной опасности», — заявила Ким Е Чжон, ее слова приводит ЦТАК. В своем выступлении Ким Е Чжон также коснулась военных учений, которые, по ее мнению, США и их союзники проводят с целью отработки «сценария ядерной войны против КНДР». Она подчеркнула, что Южная Корея рискует быть «тотчас разгромленной», если посягнет на применение оружия против северного соседа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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