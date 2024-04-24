Лидер республиканцев обвинил Такера Карлсона в задержке проекта помощи ВСУ

Митч Макконнелл: Такер Карлсон виновен в задержке помощи Украине от США

24 апреля 2024 в 05:27 Размер текста - 17 +

Республиканец Макконнелл обвинил журналиста Карлсона в задержке помощи США Украине Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 Журналист Такер Карлсон виноват в задержке утверждения проекта в США о помощи Киеву, считает лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. По его мнению именно Карлсон своим интервью с Путиным убедил многих не одобрять помощь Украине. «Демонизация Украины началась с бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, который, на мой взгляд, оказался там, где должен был быть с самого начала — интервьюирующим Владимира Путина. Таким образом, у него была огромная аудитория, которая убедила многих рядовых республиканцев не одобрять помощь Украине. Возможно, это было ошибкой», — цитирует Митча Макконнелла NBC News. Также республиканец из Кентукки Макконнелл назвал еще одного, по его мнению, ответственного за задержку помощи Украине — бывшего президента США Дональда Трампа. Макконнелл также подчеркнул, что часть вины лежит и на администрации Байдена за то, что она не осознала необходимости отреагировать раньше. 9 февраля президент России Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Такер Карлсон виноват в задержке утверждения проекта в США о помощи Киеву, считает лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. По его мнению именно Карлсон своим интервью с Путиным убедил многих не одобрять помощь Украине. «Демонизация Украины началась с бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, который, на мой взгляд, оказался там, где должен был быть с самого начала — интервьюирующим Владимира Путина. Таким образом, у него была огромная аудитория, которая убедила многих рядовых республиканцев не одобрять помощь Украине. Возможно, это было ошибкой», — цитирует Митча Макконнелла NBC News. Также республиканец из Кентукки Макконнелл назвал еще одного, по его мнению, ответственного за задержку помощи Украине — бывшего президента США Дональда Трампа. Макконнелл также подчеркнул, что часть вины лежит и на администрации Байдена за то, что она не осознала необходимости отреагировать раньше. 9 февраля президент России Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.