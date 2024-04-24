Лидер республиканцев обвинил Такера Карлсона в задержке проекта помощи ВСУ

Митч Макконнелл: Такер Карлсон виновен в задержке помощи Украине от США
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Такер Карлсон. stock,  stock, Карлсон Такер
Республиканец Макконнелл обвинил журналиста Карлсона в задержке помощи США Украине Фото:

Журналист Такер Карлсон виноват в задержке утверждения проекта в США о помощи Киеву, считает лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. По его мнению именно Карлсон своим интервью с Путиным убедил многих не одобрять помощь Украине.

«Демонизация Украины началась с бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, который, на мой взгляд, оказался там, где должен был быть с самого начала — интервьюирующим Владимира Путина. Таким образом, у него была огромная аудитория, которая убедила многих рядовых республиканцев не одобрять помощь Украине. Возможно, это было ошибкой», — цитирует Митча Макконнелла NBC News.

Также республиканец из Кентукки Макконнелл назвал еще одного, по его мнению, ответственного за задержку помощи Украине — бывшего президента США Дональда Трампа. Макконнелл также подчеркнул, что часть вины лежит и на администрации Байдена за то, что она не осознала необходимости отреагировать раньше.

9 февраля президент России Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.

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Журналист Такер Карлсон виноват в задержке утверждения проекта в США о помощи Киеву, считает лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. По его мнению именно Карлсон своим интервью с Путиным убедил многих не одобрять помощь Украине. «Демонизация Украины началась с бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, который, на мой взгляд, оказался там, где должен был быть с самого начала — интервьюирующим Владимира Путина. Таким образом, у него была огромная аудитория, которая убедила многих рядовых республиканцев не одобрять помощь Украине. Возможно, это было ошибкой», — цитирует Митча Макконнелла NBC News. Также республиканец из Кентукки Макконнелл назвал еще одного, по его мнению, ответственного за задержку помощи Украине — бывшего президента США Дональда Трампа. Макконнелл также подчеркнул, что часть вины лежит и на администрации Байдена за то, что она не осознала необходимости отреагировать раньше. 9 февраля президент России Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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