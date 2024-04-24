Лидер республиканцев обвинил Такера Карлсона в задержке проекта помощи ВСУ

Журналист Такер Карлсон виноват в задержке утверждения проекта в США о помощи Киеву, считает лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. По его мнению именно Карлсон своим интервью с Путиным убедил многих не одобрять помощь Украине.
«Демонизация Украины началась с бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, который, на мой взгляд, оказался там, где должен был быть с самого начала — интервьюирующим Владимира Путина. Таким образом, у него была огромная аудитория, которая убедила многих рядовых республиканцев не одобрять помощь Украине. Возможно, это было ошибкой», —
Также республиканец из Кентукки Макконнелл назвал еще одного, по его мнению, ответственного за задержку помощи Украине — бывшего президента США Дональда Трампа. Макконнелл также подчеркнул, что часть вины лежит и на администрации Байдена за то, что она не осознала необходимости отреагировать раньше.
9 февраля президент России Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.
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