Глава Харькова Терехов: из-за ударов в городе был перебит газопровод

В Шевченковском районе Харькова произошло повреждение газопровода, в результате чего было принято решение об отключении газоснабжения в районе. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне», — сказал Терехов в комментарии изданию «Общественное». Он также добавил, что власти предпринимают все необходимые меры для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей.
По словам Терехова, ранее в Харькове были зафиксированы сильные взрывы, что могло привести к повреждению газопровода. В связи с этими событиями власти призывают жителей района соблюдать осторожность и следовать инструкциям служб безопасности.
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