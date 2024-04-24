Глава Харькова Терехов: из-за ударов в городе был перебит газопровод

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
Терехов рассказал об атаке в Харькове Фото:

В Шевченковском районе Харькова произошло повреждение газопровода, в результате чего было принято решение об отключении газоснабжения в районе. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне», — сказал Терехов в комментарии изданию «Общественное». Он также добавил, что власти предпринимают все необходимые меры для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей.

По словам Терехова, ранее в Харькове были зафиксированы сильные взрывы, что могло привести к повреждению газопровода. В связи с этими событиями власти призывают жителей района соблюдать осторожность и следовать инструкциям служб безопасности.

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В Шевченковском районе Харькова произошло повреждение газопровода, в результате чего было принято решение об отключении газоснабжения в районе. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. «Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне», — сказал Терехов в комментарии изданию «Общественное». Он также добавил, что власти предпринимают все необходимые меры для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей. По словам Терехова, ранее в Харькове были зафиксированы сильные взрывы, что могло привести к повреждению газопровода. В связи с этими событиями власти призывают жителей района соблюдать осторожность и следовать инструкциям служб безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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