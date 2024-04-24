Глава Харькова Терехов: из-за ударов в городе был перебит газопровод

24 апреля 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

Терехов рассказал об атаке в Харькове Фото: читатель URA.RU © URA.RU В Шевченковском районе Харькова произошло повреждение газопровода, в результате чего было принято решение об отключении газоснабжения в районе. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. «Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне», — сказал Терехов в комментарии изданию «Общественное». Он также добавил, что власти предпринимают все необходимые меры для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей. По словам Терехова, ранее в Харькове были зафиксированы сильные взрывы, что могло привести к повреждению газопровода. В связи с этими событиями власти призывают жителей района соблюдать осторожность и следовать инструкциям служб безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шевченковском районе Харькова произошло повреждение газопровода, в результате чего было принято решение об отключении газоснабжения в районе. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. «Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне», — сказал Терехов в комментарии изданию «Общественное». Он также добавил, что власти предпринимают все необходимые меры для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей. По словам Терехова, ранее в Харькове были зафиксированы сильные взрывы, что могло привести к повреждению газопровода. В связи с этими событиями власти призывают жителей района соблюдать осторожность и следовать инструкциям служб безопасности.