Средняя выплата по ОСАГО побила в России рекорд

24 апреля 2024 в 06:16 Размер текста - 17 +

Выплаты по ОСАГО достигли исторического максимума Фото: Анна Майорова © URA.RU В марте 2024 года средняя выплата по ОСАГО в России достигла нового исторического максимума, превысив сто тысяч рублей. Об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев. «Несмотря на продолжающуюся стабилизацию на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти. В марте 2024 года средняя выплата установила новый рекорд и составила 101 814 рублей, показав значительный рост», — заявил Евгений Уфимцев. По данным РСА, в первом квартале 2024 года было урегулировано более полумиллиона убытков, что на 7% больше по сравнению с первым кварталом 2023 года. Общая сумма выплат за этот период выросла на 20% и составила более 47 миллиардов рублей. Также наблюдается рост количества заключенных договоров ОСАГО и собранных премий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В марте 2024 года средняя выплата по ОСАГО в России достигла нового исторического максимума, превысив сто тысяч рублей. Об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев. «Несмотря на продолжающуюся стабилизацию на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти. В марте 2024 года средняя выплата установила новый рекорд и составила 101 814 рублей, показав значительный рост», — заявил Евгений Уфимцев. По данным РСА, в первом квартале 2024 года было урегулировано более полумиллиона убытков, что на 7% больше по сравнению с первым кварталом 2023 года. Общая сумма выплат за этот период выросла на 20% и составила более 47 миллиардов рублей. Также наблюдается рост количества заключенных договоров ОСАГО и собранных премий.