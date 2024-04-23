Губернатор Артюхов похвалил президента РФ Путина за его работу. Видео

24 апреля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Артюхов сказал, что у Путина мышление вековой истории России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал президента РФ Владимира Путина примером исторического лидера, который решил территориальную и общеэкономическую проблему страны. Так он ответил на вопрос, кого из исторических деятелей он мог бы выделить. «Я точно могу назвать нашего президента [Владимира Путина]. Это человек, который… смог и территориальную проблему решить, и общеэкономическую. Это уже пример исторического лидера. [Он смог] взять на себя ответственность сегодня, чтобы будущему поколению уже не пришлось эти проблемы решать — это уже мышление не политического срока пятилетнего или какой-то конъюнктуры рейтингов. Это мышление уже вековой истории России», — рассказал Артюхов. Его слова приводит telegram-канал «Пул 89». Также среди выдающихся исторических деятелей Артюхов упомянул Петра I. Он отметил, что этот правитель был очень радикальным, «не стоял за ценой вообще никакой перед своими задачами». Вызывает симпатии Артюхова и российский император Александр III, который носил прозвище Миротворец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал президента РФ Владимира Путина примером исторического лидера, который решил территориальную и общеэкономическую проблему страны. Так он ответил на вопрос, кого из исторических деятелей он мог бы выделить. «Я точно могу назвать нашего президента [Владимира Путина]. Это человек, который… смог и территориальную проблему решить, и общеэкономическую. Это уже пример исторического лидера. [Он смог] взять на себя ответственность сегодня, чтобы будущему поколению уже не пришлось эти проблемы решать — это уже мышление не политического срока пятилетнего или какой-то конъюнктуры рейтингов. Это мышление уже вековой истории России», — рассказал Артюхов. Его слова приводит telegram-канал «Пул 89». Также среди выдающихся исторических деятелей Артюхов упомянул Петра I. Он отметил, что этот правитель был очень радикальным, «не стоял за ценой вообще никакой перед своими задачами». Вызывает симпатии Артюхова и российский император Александр III, который носил прозвище Миротворец.