ВСУ попытались ударить по промзоне Липецка

Утром 24 апреля произошло падение БПЛА в промышленной зоне Липецка. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Украинским режимом была предпринята попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было», — написал Артамонов в telegram-канале. Он добавил, что угрозы атаки жилого массива не было. Жертв нет. Объявлен отбой угрозы атаки БПЛА в области.
Ночью было сразу несколько попыток атаковать российские регионы. Так, Смоленскую область атаковали БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Также в пригороде Воронежа был сбит беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев. Это четвертый дрон, сбитый в регионе за ночь.
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Утром 24 апреля произошло падение БПЛА в промышленной зоне Липецка. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Украинским режимом была предпринята попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было», — написал Артамонов в telegram-канале. Он добавил, что угрозы атаки жилого массива не было. Жертв нет. Объявлен отбой угрозы атаки БПЛА в области. Ночью было сразу несколько попыток атаковать российские регионы. Так, Смоленскую область атаковали БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Также в пригороде Воронежа был сбит беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев. Это четвертый дрон, сбитый в регионе за ночь.