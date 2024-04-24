ВСУ попытались ударить по промзоне Липецка

Артамонов: Украина предприняла попытку атаки инфраструктуры в промзоне Липецка

24 апреля 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались атаковать Липецкую область Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утром 24 апреля произошло падение БПЛА в промышленной зоне Липецка. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Украинским режимом была предпринята попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было», — написал Артамонов в telegram-канале. Он добавил, что угрозы атаки жилого массива не было. Жертв нет. Объявлен отбой угрозы атаки БПЛА в области. Ночью было сразу несколько попыток атаковать российские регионы. Так, Смоленскую область атаковали БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Также в пригороде Воронежа был сбит беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев. Это четвертый дрон, сбитый в регионе за ночь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 24 апреля произошло падение БПЛА в промышленной зоне Липецка. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Украинским режимом была предпринята попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было», — написал Артамонов в telegram-канале. Он добавил, что угрозы атаки жилого массива не было. Жертв нет. Объявлен отбой угрозы атаки БПЛА в области. Ночью было сразу несколько попыток атаковать российские регионы. Так, Смоленскую область атаковали БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Также в пригороде Воронежа был сбит беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев. Это четвертый дрон, сбитый в регионе за ночь.