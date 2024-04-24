Беспилотник упал в промышленной зоне Смоленской области

24 апреля 2024 в 07:11 Размер текста - 17 +

ПВО РФ отражает атаку беспилотников Украины, сообщил Василий Анохин Фото: Министерство обороны Великобритании Смоленскую область атаковали беспилотники ВСУ. По предварительной информации, загорелись топливно-энергетические объекты, сообщил губернатор региона Василий Анохин. «По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале . МЧС уже приступило к ликвидации последствий. Глава региона отметил, что отражение атаки беспилотников еще не закончено. До этого местные жители сообщили, что произошло несколько взрывов в райне нефтебазы. Они заявили, что после них появились зарево и дым, передает telegram-канал Shot. Обновлено в 5:53: также в промышленной зоне Липецка упал беспилотник. В городе введен режим угрозы атаки БПЛА, заявил губернатор Игорь Артамонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смоленскую область атаковали беспилотники ВСУ. По предварительной информации, загорелись топливно-энергетические объекты, сообщил губернатор региона Василий Анохин. «По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. МЧС уже приступило к ликвидации последствий. Глава региона отметил, что отражение атаки беспилотников еще не закончено. До этого местные жители сообщили, что произошло несколько взрывов в райне нефтебазы. Они заявили, что после них появились зарево и дым, передает telegram-канал Shot. Обновлено в 5:53: также в промышленной зоне Липецка упал беспилотник. В городе введен режим угрозы атаки БПЛА, заявил губернатор Игорь Артамонов.