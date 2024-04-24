Беспилотник упал в промышленной зоне Смоленской области

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ПВО РФ отражает атаку беспилотников Украины, сообщил Василий Анохин Фото:

Смоленскую область атаковали беспилотники ВСУ. По предварительной информации, загорелись топливно-энергетические объекты, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. МЧС уже приступило к ликвидации последствий. Глава региона отметил, что отражение атаки беспилотников еще не закончено.

До этого местные жители сообщили, что произошло несколько взрывов в райне нефтебазы. Они заявили, что после них появились зарево и дым, передает telegram-канал Shot.

Обновлено в 5:53: также в промышленной зоне Липецка упал беспилотник. В городе введен режим угрозы атаки БПЛА, заявил губернатор Игорь Артамонов.

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Смоленскую область атаковали беспилотники ВСУ. По предварительной информации, загорелись топливно-энергетические объекты, сообщил губернатор региона Василий Анохин. «По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. МЧС уже приступило к ликвидации последствий. Глава региона отметил, что отражение атаки беспилотников еще не закончено. До этого местные жители сообщили, что произошло несколько взрывов в райне нефтебазы. Они заявили, что после них появились зарево и дым, передает telegram-канал Shot. Обновлено в 5:53: также в промышленной зоне Липецка упал беспилотник. В городе введен режим угрозы атаки БПЛА, заявил губернатор Игорь Артамонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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