Беспилотник упал в промышленной зоне Смоленской области

ПВО РФ отражает атаку беспилотников Украины, сообщил Василий АнохинФото: Министерство обороны Великобритании
Смоленскую область атаковали беспилотники ВСУ. По предварительной информации, загорелись топливно-энергетические объекты, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. МЧС уже приступило к ликвидации последствий. Глава региона отметил, что отражение атаки беспилотников еще не закончено.
До этого местные жители сообщили, что произошло несколько взрывов в райне нефтебазы. Они заявили, что после них появились зарево и дым, передает telegram-канал Shot.
Обновлено в 5:53: также в промышленной зоне Липецка упал беспилотник. В городе введен режим угрозы атаки БПЛА, заявил губернатор Игорь Артамонов.
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Смоленскую область атаковали беспилотники ВСУ. По предварительной информации, загорелись топливно-энергетические объекты, сообщил губернатор региона Василий Анохин. «По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. МЧС уже приступило к ликвидации последствий. Глава региона отметил, что отражение атаки беспилотников еще не закончено. До этого местные жители сообщили, что произошло несколько взрывов в райне нефтебазы. Они заявили, что после них появились зарево и дым, передает telegram-канал Shot. Обновлено в 5:53: также в промышленной зоне Липецка упал беспилотник. В городе введен режим угрозы атаки БПЛА, заявил губернатор Игорь Артамонов.