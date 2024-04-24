Следы пособницы покушения на Прозорова отыскались в британском Херефорде

24 апреля 2024 в 08:42 Размер текста - 17 +

Хрестина, которая подозревается в причастности покушения на Прозорова, ездила на военную базу британского спецназа в 2023 году Фото: Министерство обороны Великобритании Агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, которая подозревается в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре прошлого года посещала Херефорд в Великобритании. Там находится военная база британского спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Об этом следует из анализа данных соцсетей самой Хрестиной и ее близких. Новость по теме Что известно о покушении на поддерживающего Россию экс-сотрудника СБУ в Москве «Совместная фотография Хрестиной и ее сестры Елены размещена в аккаунте последней в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Снимок датирован 22 сентября прошлого года и маркирован британским Херефордом», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на свое расследование. Ранее этот же город упоминался в новостях об отправке оттуда групп специалистов по партизанской войне и диверсиям во Львовскую область для помощи украинской армии. Согласно информации в аккаунте Хрестиной, она не первый год проживает в Херефорде и состоит там в отношениях с выходцем из Польши Арикадиушем Плихтой. Также в аккаунтах Ярославы Хрестиной в соцсетях информация о поездке в британский город не упоминается. Ее последняя активность в Facebook датируется маем 2023 года, а в соцсети «ВКонтакте» — мартом 2024 года. 12 апреля текущего года Прозоров в результате подрыва его автомобиля на парковке жилого дома в Москве получил травму ноги, он был госпитализирован. Позже был арестован украинский агент, который подорвал автомобиль экс-полковника СБУ. Обвиняемый полностью сознался в совершении преступления. *Facebook запрещена в РФ как экстремистская, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, которая подозревается в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре прошлого года посещала Херефорд в Великобритании. Там находится военная база британского спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Об этом следует из анализа данных соцсетей самой Хрестиной и ее близких. «Совместная фотография Хрестиной и ее сестры Елены размещена в аккаунте последней в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Снимок датирован 22 сентября прошлого года и маркирован британским Херефордом», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на свое расследование. Ранее этот же город упоминался в новостях об отправке оттуда групп специалистов по партизанской войне и диверсиям во Львовскую область для помощи украинской армии. Согласно информации в аккаунте Хрестиной, она не первый год проживает в Херефорде и состоит там в отношениях с выходцем из Польши Арикадиушем Плихтой. Также в аккаунтах Ярославы Хрестиной в соцсетях информация о поездке в британский город не упоминается. Ее последняя активность в Facebook датируется маем 2023 года, а в соцсети «ВКонтакте» — мартом 2024 года. 12 апреля текущего года Прозоров в результате подрыва его автомобиля на парковке жилого дома в Москве получил травму ноги, он был госпитализирован. Позже был арестован украинский агент, который подорвал автомобиль экс-полковника СБУ. Обвиняемый полностью сознался в совершении преступления. *Facebook запрещена в РФ как экстремистская, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России