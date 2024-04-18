Арестован украинский агент, подорвавший авто экс-полковника СБУ

Арестован украинский агент, который подорвал автомобиль бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом рассказали в суде.
«Суд арестовал украинского агента, подорвавшего в Москве машину экс-подполковника СБУ Прозорова», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что обвиняемый полностью сознался в совершенном преступлении.
Василий Прозоров 12 апреля получил травму ноги в результате взрыва его автомобиля на парковке жилого дома в Москве. Его госпитализировали. URA.RU подробно рассказывало о деталях инцидента. Сотрудники ФСБ России также поймали курьера, который привез в столицу части бомбы, при помощи которой взорвали автомобиль, передает Pravda.Ru.
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Арестован украинский агент, который подорвал автомобиль бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом рассказали в суде. «Суд арестовал украинского агента, подорвавшего в Москве машину экс-подполковника СБУ Прозорова», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что обвиняемый полностью сознался в совершенном преступлении. Василий Прозоров 12 апреля получил травму ноги в результате взрыва его автомобиля на парковке жилого дома в Москве. Его госпитализировали. URA.RU подробно рассказывало о деталях инцидента. Сотрудники ФСБ России также поймали курьера, который привез в столицу части бомбы, при помощи которой взорвали автомобиль, передает Pravda.Ru.