Что известно о покушении на поддерживающего Россию экс-сотрудника СБУ в Москве

В Москве взорвался автомобиль, владельцем которого был экс-сотрудник СБУ

12 апреля 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Полиция и следователи проводят проверку по факту взрыва машины в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На парковке жилого дома в Москве произошел взрыв автомобиля, владельцем которого оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он получил травму ноги, врачи госпитализировали его. Считается, что это может быть покушением. URA.RU приводит информацию о том, что известно о покушении на Прозорова. Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado произошел в Западном Дегунино, у парковки жилого дома на Коровинском шоссе.

Владельцем машины оказался экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он получил рваную рану ноги и руки, его госпитализировали. Саму машину и соседние с ней автомобили осматривают специалисты.

Окружение пострадавшего подтвердило факт взрыва, передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина чувствует себя нормально. Новость по теме Кто такой Василий Прозоров, которого пытались взорвать в Москве в собственном автомобиле После взрыва автомобиля Прозоров сидел в шоковом состоянии на заднем бампере машины, пишет telegram-канал 112.

Прозорова загрузили в машину реанимации, он прикрывал лицо медицинской простыней, написал telegrfm-канал Shot.

Также в результате взрыва два автомобиля, которые стояли рядом, получили повреждения. С 2014 года Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами. Он передавал им информацию о ходе АТО на Украине. На него уже было совершено покушение со стороны украинских диверсантов.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным Следственного комитета , в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз. В том числе взрывотехническая и медицинская. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На парковке жилого дома в Москве произошел взрыв автомобиля, владельцем которого оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он получил травму ноги, врачи госпитализировали его. Считается, что это может быть покушением. URA.RU приводит информацию о том, что известно о покушении на Прозорова.