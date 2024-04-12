Что известно о покушении на поддерживающего Россию экс-сотрудника СБУ в Москве

В Москве взорвался автомобиль, владельцем которого был экс-сотрудник СБУ
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Полиция и следователи проводят проверку по факту взрыва машины в Москве Фото:

На парковке жилого дома в Москве произошел взрыв автомобиля, владельцем которого оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он получил травму ноги, врачи госпитализировали его. Считается, что это может быть покушением. URA.RU приводит информацию о том, что известно о покушении на Прозорова.

  • Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado произошел в Западном Дегунино, у парковки жилого дома на Коровинском шоссе.
  • Владельцем машины оказался экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он получил рваную рану ноги и руки, его госпитализировали. Саму машину и соседние с ней автомобили осматривают специалисты.
  • Окружение пострадавшего подтвердило факт взрыва, передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина чувствует себя нормально.
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Кто такой Василий Прозоров, которого пытались взорвать в Москве в собственном автомобиле
  • После взрыва автомобиля Прозоров сидел в шоковом состоянии на заднем бампере машины, пишет telegram-канал 112.
  • Прозорова загрузили в машину реанимации, он прикрывал лицо медицинской простыней, написал telegrfm-канал Shot.
  • Также в результате взрыва два автомобиля, которые стояли рядом, получили повреждения.
  • С 2014 года Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами. Он передавал им информацию о ходе АТО на Украине. На него уже было совершено покушение со стороны украинских диверсантов.
  • На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным Следственного комитета, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз. В том числе взрывотехническая и медицинская.

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На парковке жилого дома в Москве произошел взрыв автомобиля, владельцем которого оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он получил травму ноги, врачи госпитализировали его. Считается, что это может быть покушением. URA.RU приводит информацию о том, что известно о покушении на Прозорова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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