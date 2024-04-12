Что известно о покушении на поддерживающего Россию экс-сотрудника СБУ в Москве

На парковке жилого дома в Москве произошел взрыв автомобиля, владельцем которого оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он получил травму ноги, врачи госпитализировали его. Считается, что это может быть покушением. URA.RU приводит информацию о том, что известно о покушении на Прозорова.
Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado произошел в Западном Дегунино, у парковки жилого дома на Коровинском шоссе.
Владельцем машины оказался экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он получил рваную рану ноги и руки, его госпитализировали. Саму машину и соседние с ней автомобили осматривают специалисты.
Окружение пострадавшего подтвердило факт взрыва, передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина чувствует себя нормально.
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На парковке жилого дома в Москве произошел взрыв автомобиля, владельцем которого оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он получил травму ноги, врачи госпитализировали его. Считается, что это может быть покушением. URA.RU приводит информацию о том, что известно о покушении на Прозорова.