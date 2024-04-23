23 апреля 2024

Челябинца отправили в колонию за убийство собственной матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по плотинам на реке Исеть. Екатеринбург , колючая проволока
Следующие 11 лет мужчина проведет в колонии Фото:

Жителя села Долгодеревенское (Челябинская область) приговорили к 11 годам колонии за убийство собственной матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Преступление было совершено в августе прошлого года. Мужчина, изрядно выпив, напал на мать. Он избивал ее руками, ногами и клюшкой. От полученных травм 82-летняя женщина скончалась.

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Жителя села Долгодеревенское (Челябинская область) приговорили к 11 годам колонии за убийство собственной матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Преступление было совершено в августе прошлого года. Мужчина, изрядно выпив, напал на мать. Он избивал ее руками, ногами и клюшкой. От полученных травм 82-летняя женщина скончалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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