Происшествия Криминал Челябинца отправили в колонию за убийство собственной матери 24 апреля 2024 в 11:12 Размер текста - 17 + Следующие 11 лет мужчина проведет в колонии Фото: Илья Московец © URA.RU Жителя села Долгодеревенское (Челябинская область) приговорили к 11 годам колонии за убийство собственной матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Преступление было совершено в августе прошлого года. Мужчина, изрядно выпив, напал на мать. Он избивал ее руками, ногами и клюшкой. От полученных травм 82-летняя женщина скончалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителя села Долгодеревенское (Челябинская область) приговорили к 11 годам колонии за убийство собственной матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Преступление было совершено в августе прошлого года. Мужчина, изрядно выпив, напал на мать. Он избивал ее руками, ногами и клюшкой. От полученных травм 82-летняя женщина скончалась. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям