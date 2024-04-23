Челябинца отправили в колонию за убийство собственной матери

Жителя села Долгодеревенское (Челябинская область) приговорили к 11 годам колонии за убийство собственной матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Преступление было совершено в августе прошлого года. Мужчина, изрядно выпив, напал на мать. Он избивал ее руками, ногами и клюшкой. От полученных травм 82-летняя женщина скончалась.
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